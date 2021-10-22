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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

#Kemal Kuruçay#Vefat#Son Dakika
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

Son dakika... Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

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Sette kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay en son 'Seksenler' dizisinde rol alıyordu.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Tiyatro ve sinemanın usta ismi Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.[1] Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.

Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından olan Kuruçay, hocalık yapmaya devam ediyordu.

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#Kemal Kuruçay#Vefat#Son Dakika

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