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Son dakika haberi: Ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

#İlhan Daner#Oyuncu#Vefat
Son dakika haberi: Ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti. Daner'in vefat haberini şarkıcı Betül Demir,  sosyal medya hesabından duyurdu. Demir paylaşımında, "

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Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti



İLHAN DANER KİMDİR?

İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa tiyatro ile adım attı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlamıştır. Konservatuvar mezunudur. Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanısıra; senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan İlhan Daner, “Seninle Bir Sonbahar” isimli bir de 45’liği bulunmaktadır.

“Bizim Mahalle” dizisinde “Hayri Bey” ve “Sizin Dersane” dizisinde “Ferit” tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazanmıştır.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı.

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#İlhan Daner#Oyuncu#Vefat