Son dakika haberi: Top model Daria Kyryliuk'e plajda dayak! Yine Çeşme'deki sabıkalı işletme...
Son dakika haberi... Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir Çeşme’deki “The Beach of Momo” isimli plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti.
Instagram’dan üç dilde açıklama yayınlayan model “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu
anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız” dedi.
SABIKALI İŞLETME
Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo’da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.
Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram’dan yayınladı, Türkiye’den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.
ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ!
Daria Kyryliuk ile yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı korkunç olay karşısında sessiz kalmadı. Arkadaşına destek olan Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış... Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten! Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler! Korkunçsunuz!
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I don’t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Çeşme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen I am asking my friends to share this story! Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! #challengeaccepted Я прошу всех друзей сделать репост 🙏🏽
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