Son dakika haberi... Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlanıyor

"MÜZİK ADAMI OLARAK DA ÇOK İYİYDİ AMA İNSAN OLARAK ÇOK TATLI BİR ÇOCUKTU"



Cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen isimlerden Müjdat Gezen, şunları söyledi:



"1960 yılından beri tanırdım Timur’u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu’nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu"





"YENİ NESİLLERE BİLGİ AKTARMAYI, DERS VERMEYİ ONDAN ÖĞRENDİK"



Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç ise, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.



Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk gözyaşlarına boğuldu.



