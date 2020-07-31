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Haber Giriş: 31.07.2020 - 07:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Songül Karlı'yı eski eşi dolandırdı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Songül Karlı'yı eski eşi dolandırdı
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Songül Karlı beş yıl evli kaldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etti. Yüncü’nün kendisine ait arsa ve aracını satıp 30 milyon TL’ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Müge Anlı’dan yardım istedi.

Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını açıkladı. Yüncü’nün evlilikleri
süresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli’deki bir arsasını satıp 30 milyon TL’ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu söyledi.

Metin Yüncü’nün eski eşiyle organize çalıştığını belirten Karlı, “Adamın eski karısı da işin içinde. Eski eşinin çocukluk arkadaşı aradı, ‘Senden aldıkları parayı birlikte yediler. Geçmişte bana da aynısını yaptılar, 75 bin TL’mi aldılar vermiyorlar. Çevrelerindekilerini hep dolandırdılar’ dedi. Şimdi Marmaris’e kaçmışlar” ifadesini kullandı.

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Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlıya başvuracağım
'Eski eşim Metin Yüncü için Müge Anlı'ya başvuracağım'

MÜGE’YE GİTSEM 3 GÜNDE ÇÖZER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve sunucu arkadaşı Müge Anlı’dan yardım isteyen şarkıcı “Müge’nin programına gidersem üç günde olayı çözerler.
Müge arkadaşım ama daha aramadım. Ekranda olup bunu konuşmak, olayı daha kötü duruma getirebilir. Cumhurbaşkanımıza ricam kocaları tarafından dolandırılmış milyonlarca kadın var. Kanun diyor ki, ‘aranızda bağ var çözün’ diyor. 

Ben kocama bir şey verirken imza mı attırsaydım? Nereden bilecektim böyle dolandıracağını? Hukuk kadınları korumuyor. Bu konuda mağdur olan kadınlar
adına sesleniyorum ne olur yardım edin” diye konuştu.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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