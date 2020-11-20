Son dakika haberi... Şener Şen koronavirüsü yendi, taburcu oldu

10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.