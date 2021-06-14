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Haber Giriş: 14.06.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Şarkıcı Emel Sayın, besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın(68) hayatını kaybettiği duyurdu.

Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay'ın, müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

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