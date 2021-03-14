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Haber Giriş: 14.03.2021 - 18:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası Kamuran Dizdar hayatını kaybetti.

Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Kamuran Dizdar'ın vefat ettiğini duyurdu.

Dizdar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada. Siz birbirinize kavuştunuz, cennet olsun mekanınız."

Ünlü şarkıcı, dört yıl önce de annesini kaybetmişti.

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