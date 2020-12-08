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Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek

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Son dakika haberi... Okan Kurt Survivor'a mı gidecek
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Acun Ilıcalı, Survivor 2021 kadrosunu belirlemeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a gidecek ilk isim Cemal Hünal olmuştu. Demet Akalın'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. 'Acun, Okan Kurt'u Survivor'a davet etti' dedi.

Survivor 2021 kadrosun şekillenmeye başladı. Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt’un henüz kararını vermediği öğrenildi.

Son dakika haberi... Okan Kurt Survivora mı gidecek


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