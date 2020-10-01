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Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti
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Son dakika gelen haber ile müzik dünyası genç yaşta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Arif Akpınar'ın ölüm haberiyle sarsıldı ‘Kilit’ şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar’ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika Acı haberi MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan ve sanatçı Onur Akay sosyal medya üzerinden duyurdu.

BEYNİNDE TÜMÖR ÇIKTI

Akpınar'ın geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrendiği, bu nedenle son dönemlerde rahatsızlığının arttığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

KİLİT İLE TANINDI

2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı. Edinilen bilgiye göre, Akpınar'ın cenazes Cuma günü Mersin Silifke'de toprağa verilecek.

Son dakika haberi: Müzisyen Arif Akpınar hayatını kaybetti

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