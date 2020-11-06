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Haber Giriş: 06.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti
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Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti


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