Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay!
Bu sabah hayatını kaybeden Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.
Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi... Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
EŞİNE KAVUŞTU
Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde “Yakın mesafe durmayın” uyarısı yapıldı.
Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı’nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.
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