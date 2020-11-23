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Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Enes Batur kaza yaptı... Otomobili kullanılamaz hale geldi!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr

Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur, feci kazadan yara almadan kurtuldu.

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, bu sabah Etiler'de kaza yaptı.  Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.  Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi... Enes Batur kaza yaptı... Otomobili kullanılamaz hale geldi


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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