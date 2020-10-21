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DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Doğuş'un eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

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Son dakika haberi... Şarkıcı Doğuş’un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye’de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti.

Şarkıcı Doğuş’un Azerbaycanlı eşi Gazeteci Xosqedem Hidayetgizi çocuklarını Türkiye’de babalarının yanına yollayıp savaşın yaşandığı cepheye gitti. Azerbaycan’da yaptığı programlarla Xosqedem Hidayetgizi, ülkesinin içinde bulunduğu durumu gazeteci olarak yakından takip ediyor. Hidayetgizi, çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye gelmek yerine cepheye savaşın yaşandığı yere gitmeyi tercih etti.

Son dakika haberi: Doğuşun eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

Şarkıcı Doğuş ise eşinin bu aldığı karara saygı duyarak, eşinin ve Azerbaycan halkının yanında olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi: Doğuşun eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

Son dakika haberi: Doğuşun eşi savaşın yaşandığı cepheye gitti

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