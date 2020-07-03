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Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cem Yılmaz'dan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama

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Son dakika haberi: Cem Yılmaz'dan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama
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Oyuncu Ozan Güven'in 1 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi. Hürriyet'in ortaya çıkardığı darp olayından sonra sanat dünyasından Güven'e tepki yağdı.

Ozan Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Cem Yılmaz bugün Twitter sayfasında yazılı bir açıklama yaparak 'Bu konu tartışmaya kapalı' dedi.

İşte Cem Yılmaz'ın açıklaması:

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey şöyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın.

Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Herşey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."

Ozan Güven beni böyle dövdü... İşte Türkiyenin konuştuğu vahşetin portresi
Ozan Güven beni böyle dövdü... İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşetin portresi

Son dakika haberi: Cem Yılmazdan sevgilisi Deniz Bulutsuzu darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama

 

 

 

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