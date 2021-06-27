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DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 19:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 'Bizimkiler'in Cemil'i olarak hafızalara kazınmıştı! Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: 'Bizimkiler'in Cemil'i olarak hafızalara kazınmıştı! Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner’in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner’in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir’e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Son dakika haberi: Bizimkilerin Cemili olarak hafızalara kazınmıştı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti


UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

SON MESAJINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI: İYİ Kİ VARSINIZ

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonuna damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen sene hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Sayıner, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı; "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. ‘Cemiller ölmez’ diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız"

Uğurtan Sayıner, 'Cemil' karakteri ile hafızalara kazınmıştıUğurtan Sayıner, Fenomen dizi Bizimkiler’de canlandırdığı ‘Cemil’ karakteriyle 90’lı yıllara damga vurmuştu. Dizide ki eşine seslenişi olan 'Sevim koş kaçırdın' yaygın bir sosyal replik halini almıştı.
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