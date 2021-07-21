Son dakika haberi: Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.





HASTANENİN ÖNÜNDEN AYRILMADILAR

Acı haberle yıkılan Alişan ve ailesi hastanenin önünden bir an olsun ayrılmadı. (Fotoğraf: DHA)







CENAZE BUGÜN

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazenin detaylarını Alişan, Instagram sayfasında paylaştı:

"Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık... Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii'nden kaldırılacaktır."





"GİTTİ KOCA YÜREKLİ ÇOCUK"

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk"

Celil Nalçakan: Ne denir ki; “Ne dense boş” tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekânın cennet olsun kardeşim.

Seda Sayan: Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allahım sabır metanet versin Başınız sağolsun Rabbim mekanını cennet eylesin 🙏 Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı ,üzerine nurlar yağsın

Zeynep Tandoğan: Ahhh içim yandı. Merve’ciğimin biricik eşi… Alişan’ın kardeşi, Buse Hanım’ın kayınbiraderi… Mekanı cennet olsun.Tüm Tektaş Ailesi’ne sabırlar diliyorum.

SELÇUK TEŞTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI: SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı... "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" diyen Selçuk Tektaş'ın mesajı görenleri duygulandırdı.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

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