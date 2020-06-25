Son dakika haberi... Alişan ölümden döndükleri trafik kazasını gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumu belki de o kurtardı!

Son dakika haberi... Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cipin, iddiaya göre, sağ aksı kırıldı. Tekeri yerinden çıkan cip, takla attı. Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın yabancı uyruklu bakıcısı ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Alişan da eşi ve oğlu ile aynı hastaneye giderek tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



ALİŞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ÖLÜMDEN DÖNDÜK





Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söyledi. Alişan, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum." diye konuştu.



Kazanın ardından eşi ve çocuğuyla Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına giden Alişan, burada ifade verdi.

"ALLAH'IN TAKDİRİ"



Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:



"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."



ALİŞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.



Alişan ile Buse Varol çiftinin çocuklarının yabancı uyruklu bakıcısı da tedavisinin ardından taburcu edildi.





