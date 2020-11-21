Son dakika haberi: Acun Twitter'dan duyurdu! O yarışmacı diskalifiye edildi
Son dakika haberi... Acun Ilıcalı, Masterchef programının yarışmacılarından Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Ilıcalı paylaşımında, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) November 21, 2020
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