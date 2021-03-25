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Haber Giriş: 25.03.2021 - 23:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'nın acı günü! Alberto Ciurana koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'nın acı günü! Alberto Ciurana koronavirüsten hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Meksika'nın bilinen kanalı Azteca'nın yönetmeni, aynı zamanda da yakın arkadaşlarından biri olan Alberto Ciurana'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve TV Azteca’nın yöneticisi Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberini sosyal medya hesabından "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notuyla paylaştı.

Son dakika haberi: Acun Ilıcalının acı günü Alberto Ciurana koronavirüsten hayatını kaybetti

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