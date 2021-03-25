Son dakika haberi: Acun Ilıcalı'nın acı günü! Alberto Ciurana koronavirüsten hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve TV Azteca’nın yöneticisi Alberto Ciurana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ilıcalı, ölüm haberini sosyal medya hesabından "Canım arkadaşım her zaman kalbimizdesin, seni hiç unutmayacağız" notuyla paylaştı.





Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?