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Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti
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Son dakika haberi.. Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alp Tekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek sabine yolladık' ifadelerini kullandı.

Son dakika Nilgün Altınyay hayatını kaybetti.  Alptekin, eşinin vefatını şöyle duyurdu: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." Çift 1995'te boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

Son dakika haberi: Yaşar Alptekinin eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti

NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.

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