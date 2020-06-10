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Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Son dakika: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

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DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Sosyal medyada paylaştığı video içerikleriyle ünlü olan ve en son Benimle Söyle yarışma programında jüri üyeliği yapan 31 yaşındaydı.

Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı Çalışır, 2016 yılında da çoklu organ yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Caner Çalışır'ın ölüm haberini Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu.

Son dakika: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti


 

 

 

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