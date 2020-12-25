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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Engin Nurşani hayatını kaybetti

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Son dakika... Engin Nurşani hayatını kaybetti
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Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz.” dedi.

Aşık Ali Nurşani oğlu için yardım çağrısı yaptı: Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim
Aşık Ali Nurşani oğlu için yardım çağrısı yaptı: Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim!

 

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