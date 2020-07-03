Son dakika... Çağatay Ulusoy'dan sürpriz karar! Barbaros dizisinden ayrıldı

'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından biri olması planlanan projeden ayrıldığı öğrenildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’nın hikayesinin anlatılacağı 'Barbaros' isimli diziden ayrılan ünlü oyuncunun, koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Ulusoy’un, gelecek yıl yapmak üzere anlaştığı dizi ve film projelerinin takvimini aksatmasının da ayrılık kararında etkili olduğu öğrenildi.

TAYLAN BİRADERLER DE AYRILMIŞTI

'Barbaros' dizisinin yönetmenliğini yapacak olan Taylan Biraderler de aynı sebepten dolayı projeden ayrılmıştı.