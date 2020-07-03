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ÖZEL HABER - MEHMET ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 03.07.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Son dakika... Çağatay Ulusoy'dan sürpriz karar! Barbaros dizisinden ayrıldı

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Son dakika... Çağatay Ulusoy'dan sürpriz karar! Barbaros dizisinden ayrıldı
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İlk olarak Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu Barbaros projesinde flaş gelişme... Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 'Barbaros' dizisinden ayrıldı.

'Hakan Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından biri olması planlanan projeden ayrıldığı öğrenildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’nın hikayesinin anlatılacağı 'Barbaros' isimli diziden ayrılan ünlü oyuncunun, koronavirüs salgını ve platoların hazırlık sürecinin uzaması sebebiyle bu kararı aldığı öğrenildi.

Ulusoy’un, gelecek yıl yapmak üzere anlaştığı dizi ve film projelerinin takvimini aksatmasının da ayrılık kararında etkili olduğu öğrenildi.

TAYLAN BİRADERLER DE AYRILMIŞTI

'Barbaros' dizisinin yönetmenliğini yapacak olan Taylan Biraderler de aynı sebepten dolayı projeden ayrılmıştı.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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