Son çare kayınpederine mektup yazmış: Kuralları sadece ben uyayım diye mi koydunuz?

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2018’de rüya gibi bir kraliyet düğünüyle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle, 2 sene kraliyet ailesiyle çalkantılı bir zaman geçirdikten sonra ABD’ye yerleştiler.

Daha doğrusu Meghan Markle’a ayrımcılık hatta ırkçılık yapıldığını söyleyip İngiltere’den “kaçtılar” ve kendilerine Markle’ın memleketinde yeni bir hayat kurdular.

Meghan Markle, hem dünya çapında tanınan ünlü bir oyuncu hem de hiçbir soylu kökeni olmayan “dışarıdan” bir gelindi.

FIRTINALI BAŞLAYAN HİKÂYENİN SONU ARTIK HERKESİN MALUMU...

Bu ünlü gelin aileye bir türlü alışamadı, İngiltere’deki gözler önünde yaşadığı hayat onu sıktı. Harry de karısının mutsuzluğuna şahit oluyor, en yakınlarının bile onu dışlamasını kabullenemiyordu. Hikâyenin sonu herkesin malumu…

Harry ve Meghan 2018'de evlendiğinden beri kraliyet ailesinde sular durulmadı...

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Harry ve Meghan artık ABD’de. Aile içi ilişkiler yangın yeri gibi. Herkes birbirine küs. İki kardeş William ve Harry’nin arası belki de bir daha hiç düzelmeyecek. Kraliyet ailesiyle ilgili ortaya dökülen sırlar daha doğrusu Harry ve Meghan’ın ifşa ettiği iddialar epey fena…

BELKİ DE GİTMEK İSTEMİYORDU

Kraliyet uzmanı gazeteci Neil Sean ise bu konuyla ilgili yeni ve çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Bu iddiaya göre Meghan Markle Kral Charles’a bir mektup yazmış. Bu sorunu çözmek istemiş, belki de İngiltere’de kalmanın yollarını aramıştı.

İngiliz basınındaki yeni iddiaya göre Meghan Markle kraliyet ailesine girdiktne sonra yaşadığı sıkıntılar için Kral Charles'tan yardım istemiş, ona bir mektup yollamıştı

Basına yansıyan bu iddialara göre Meghan Markle kraliyet kuralı karmaşasını gidermek için Kral Charles'a bir mektup yazdığını iddia ediyor. Bu mektupta Markle “kraliyet ailesinin kurallarını” anlamadığını yazmış.

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KAYINPEDERİNE MEKTUP YAZIP CEVAPLAR İSTEMİŞ

Kayınpederi Charles’tan cevaplar istediği iddia edilen Meghan Markle mektubunda ailenin diğer üyelerine kıyasla kraliyet görevlerini yerine getirirken uyması gereken "farklı kurallardan" şikayet etmiş.

Meghan Markle 2018’den 2020’ye kadar yani aileden ve kraliyet görevlerinden “istifa” edene kadar toplum içindeyken uyması beklenen kuralların çoğuna karşı çıktı. 2020'de aileden dramatik bir şekilde ayrıldığından beri de bu çizgiyi devam ettiriyor. Markle'a göre ona uygulanan katı kurallar ailenin diğer üyelerine böyle dayatılmıyordu

HER KONUDA AYRIMCILIK... KURALLARDA BİLE!

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Meghan Markle’ın yazdığı mektupta kendisine sadece soylu olmayan bir oyuncu ya da annesinin siyah olması yüzünden ayrımcılık yapılmadığını, her şeyin bununla bitmediğini söylemişti.

Ailenin birçok üyesinin daha hafif kurallara tabi olduğunu ya da bu kuralların kendisi dışındaki tüm kraliyet üyeleri için esnetildiğini ima ediyordu. Artık Amerika'da yaşayan çiftin aileyle aralarında sadece binlerce kilometre değil çözülmesi belki de mümkün olmayan bir düşmanlık var

ÜLKEDE KALMAK İSTEDİĞİ İÇİN Mİ MEKTUP YAZI?

Oysa onun için hem başkasına dayatılmayan kurallar konmuş hem de bu konuda çok daha sıkı ve kendi deyimiyle acımasız denetimlere maruz kalmıştı. Bunun sonuncunda da Harry’yle birlikte onurları kırılmış, en sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı…

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İngiltere’den ayrıldıklarından beri Harry ve Meghan Netflix, Spotify ve Penguin Random House gibi dev şirketlerle milyonlarca sterlinlik sözleşmeler imzaladılar ve artık Kaliforniya'da yaşıyorlar.





KAPILAR BİR BİR YÜZÜNE KAPANINCA O DA BAŞKA KAPILAR AÇTI

İstifa ettikleri için Dük ve Düşes unvanlarını taşısalar da artık ailenin birer parçası değiller. Ancak dünya onları hâlâ bu önemli ailenin parçası saymaya devam ediyor. Meghan Markle da belli ki ailenin parçası olarak kalmak istemiş ancak ona kapılar bir bir kapandığı için bunu istese de başaramamış…

Markle’ın Charles’a mektup yazdıktan sonra onunla yüz yüze bir görüşme de yapmaya çalışmış. İngiliz monarşisinin bir üyesi olduğundan beri karşılaştığı sorunları tam olarak açıklamak için bire bir görüşme istemiş. Kraliçe Elizabeth'in başlarda Meghan Markle'ı istemediği ancak sonradan ona kucak açarak kuralları esnetmeye çalıştığını söyleniyordu

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SKANDAL DÜŞES SARAH FERGUSON'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Neil Sean’a göre Düşesi en çok kızdıran şey büyük skandallarla Charles’ın kardeşi Andrew’dan boşanan York düşesi Sarah Ferguson’un televizyonlarda programlar yapması, kitap çıkarıp bu kitabı bir aile üyesi gibi imzalaması ve kendi reklamını da bu şekilde yapması olmuş.

Buna elbette Elizabeth’in diğer torunlarının (William ve Kate Middleton hariç) eşleriyle son derece gözler önünde yaşadıkları hayatlarında oldukça rahat davranmaları, kişisel sosyal medya hesapları olması ve buradan canları istediği gibi paylaşımlar yapmasını da eklemiş istenmeyen “gelin” Meghan…