Son anda ortaya çıktı... Yine gözyaşlarını takıp takıştırdı 

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Üstelik yine siyah giysileri içinde ve yine "gözyaşlarını" takip takıştırarak.

Geçen yılı sadece ailesini değil bütün dünyayı şoke eden kanser tedavisiyle geçiren Galler Prensesi Kate Middleton, dün sürpriz bir şekilde kocası William ile 2025'in ilk ortak etkinliğine de katılmış oldu.

Kate Middleton ile Prens William, İkinci Dünya Savaşı'nın simgelerinden biri haline gelen Polonya'daki Auschwitz Birkenau toplama kampının özgürlüğe kavuşmasının 80'inci yıl dönümü etkinliğine katıldı.

SON ANDA KATILMAYA KARAR VERDİ

Londra'daki Guildhall'da gerçekleşen bu etkinliğe Prens William'ın katılacağı aslında çok önceden belliydi. Ama Kate'in ona eşlik edeceği son anda açıklandı.

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Tepeden tırnağa siyahlar giyen Kate Middleton, yine kraliyet ailesinin yüz yıllardır sürdürdüğü geleneği bozmadı. Aile üyeleri arasında bir yas simgesi olarak kabul edilen inci takılarını kullandı.

Kate Middleton'ın boynundaki beş sıra inci yeniydi. Çağdaş bir tasarımcının imzasını taşıyordu.

Ama küpelerini neredeyse bütün cenaze törenlerinde kulağından eksik etmiyordu. Son olarak geçen yıl düzenlenen Anma Günü etkinliklerinde kullandığı bu küpeler, Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonuna ait...

Kraliçe'ye, 1947 yılında Bahreyn Emiri tarafından hediye edilen bu pırlanta ve inci küpeleri Kate, hem Prens Philip'in hem de Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenlerinde de kullanmıştı.

KÜPELERİ KENDİSİNİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Her ne kadar değerleri çok yüksek olsa da ve başka etkinliklerde de kraliyet ailesi üyeleri tarafından kullanılsa da incinin "yas" anlamı da var.

The Queen: 70 Years of Majestic Style adlı kitabın yazarı Bethan Holt'a göre, İngiliz kraliyet ailesinin geleneğine göre inci bir hükümdarın ama aynı zamanda bir büyükanne ya da büyükbabanın yasının tutmanın bir sembolü olarak kabul ediliyor.

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Bu geleneğin geçmişi ise Kraliçe Victoria'ya kadar uzanıyor. Çünkü inciyi bir yas göstergesi olarak kullanma geleneği onunla birlikte başladı.

Etkinliğe sürpriz bir biçimde katılan Kate Middleton, tepeden tırnağa siyahlara büründü.





İNCİ TANELERİ GÖZYAŞININ SİMGESİ

Ama işin aslına bakılırsa bu cenazede inci takma geleneği çok uzak bir geçmişe dayanıyor. Tabii ki inci gibi değerli bir taşla üretilmiş takıları kullanabilmek için öncelikle varlıklı olmak gerekiyor. Ama incinin başka ve biraz da hüzünlü bir anlamı daha var. Gelin ona da bir bakalım...

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Yas takıları geleneği özellikle de siyah giysileri inci takılarla tamamlamak, Kraliçe Victoria dönemine kadar uzanan bir gelenek.

Victoria'nın hayatında 1861 yılı çok acı ve önemli bir dönüm noktası.

40 YIL SİYAH GİYİP İNCİ TAKILARINI TAKTI

O yıl kocası Prens Albert'i kaybetmesi Victoria için büyük bir acı oldu. Kraliçe Victoria, öylesine büyük bir yasa büründü ki tam 40 yıl boyunca sadece siyah kıyafetler giydi.

Bu siyah giysilerini de her bir tanesi bir gözyaşı damlasını temsil eden beyaz incilerle tamamladı. Bu da zaman içinde İngiliz kraliyet ailesi için bir gelenek haline geldi.

Elbette bu geleneğe sıkı sıkıya uyanlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth oldu. Farklı koşullarda ve ortamlarda da inci takılar kullanan Kraliçe, kendi ailesinde başlayan bu geleneği hep uyguladı.

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Kate, 2021 yılında Prens Philip'in cenaze töreninde de aynı küpeleri taktı. Boynunda da ailenin koleksiyonundan değerli bir gerdanlık vardı.





2022'de bu kez Kraliçe'nin cenaze töreninde yine aynı takılarla görüldü.