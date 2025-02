Son ana kadar var gücüyle çalıştı... Nasıl acı çektiğini kimse göremedi

Haberin Devamı

Bu erken vedanın nedeni Willis'in yaşadığı sağlık sorunlarıydı.

2022 yılında ailesi önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi aldığını açıkladı ünlü oyuncunun. Bütün dünya Willis'in başına gelenleri o zaman öğrendi.

Ama Willis, acı gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasından çok uzun zaman önce hayatını değiştiren bu sağlık sorunuyla mücadele etmeye başlamıştı bile.

Bruce Willis'in, demansa yakalandığının açıklanmasından yaklaşık iki yıl önce rol aldığı polisiye yapım yakın bir gelecekte bir dijital platformda ekrana gelecek.

O SETTE NE ZORLUKLAR ÇEKMİŞ

Willis'in yaşadığı sağlık sorunlarının açıklanmasından önce çekilen yapımın setinde yaşadığı zorluklar da aradan geçen bunca zamanın ardından gün yüzüne çıktı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun o sette mesleğini yapabilmek için çektiği acılar ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya serildi

Midnight in the Switchgrass adlı bu yapımın 2020 yılında yapılan çekimlerinde bir tür bilişsel bozukluk olan ve hafızayı etkileyen afazi ile mücadele ediyordu Willis. Ama kamuoyunun bundan haberi yoktu..



Filmin sinemalarda gösterime girdiği 2021 yılında da seyirci Willis ile ilgili bu durumu henüz bilmiyordu.

Bu arada Willis'in, önemli rollerini Megan Fox ile paylaştığı Midnight in the Switchgrass eleştirmenler tarafından da yerden yere vuruldu.

Tabii ki o zaman eleştirmenlerin de Bruce Willis'in başına gelenler konusunda bir fikri yoktu. Bu yüzden de eleştiriler sırasında ünlü oyuncuya hiç acımadılar.

'ROLÜNE HİÇ EMEK VERMEMİŞ' BİLE DEDİLER

Öyle ki bir eleştirmen "Bruce Willis'in rolüne bunca az emek harcaması utanç verici" diye görüşünü belirtti. Hatta o dönemde Willis'in tüm sahnelerinin bir gün içinde çekildiği söylentileri bile yayıldı.

Sonra filmin aksesuar sorumlusu olan Alicia Haverland'ın Los Angeles Times'a yaptığı açıklama aracılığıyla Bruce Willis'in filmin çekimi sırasında ne kadar büyük bir mücadele verdiği anlaşıldı.

Haberin Devamı

Bruce Willis'in avukatı o dönemde yaptığı açıklamada "Müvekkilin tıbbi durumunun ortaya çıkmasından sonra çalışmaya devam etti. Çünkü çalışmak istiyordu ve bunu yapabiliyordu. Tıpkı afazi teşhisi konulan diğer birçok kişi gibi" diye konuştu.

Avukatı, Willis'in bu çabası sayesinde para kazanabildiğini onunla birlikte filmde çalışan birçok kişinin de aynı şekilde gelir elde ettiğini ifade etti.

ACI GERÇEK 2022 YILINDA AİLESİ TARAFINDAN DUYURULDU

Bruce Willis'in geniş ailesi yani karısı Emma Heming, eski karısı Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla 2022'de konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Milyonları şoke eden açıklamaya göre Willis'e afazi teşhisi konulmuştu... Hastalığın doğası gereği ünlü oyuncu erken emekliye ayrılacaktı.

Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonda aile bu kez de Willis'e frontotemporal demans olduğunu duyurdu.

Öyle ya da böyle Bruce Willis, geride nice unutulmaz karakter bırakarak yıllarını verdiği mesleğine veda etti.

Şimdi hem Demi Moore hem de Emma Heming ve tüm çocukları onun etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu. Her fırsatta bir araya gelip Willis'e destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bruce Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming, yıldızın yanından bir an bile ayrılmıyor. Eski eşi Demi Moore da yıllar önce verdiği sözden dönmedi. Her fırsatta soluğu Willis'in yanında alıyor.