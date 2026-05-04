Son 7 senesinin acı çekerek geçtiğini iddia etti, yine herkes ona güldü… ‘Bunları o kocaman malikanede mi düşündün?'

Pek de büyük bir şöhreti olmayan, sıradan bir dizi oyuncusuyken Prens Harry’yle evlenerek dünya çapında şöhrete kavuşan Meghan Markle, kocasını ailesinden kopardıktan sonra sahip olduğu şöhreti sürdürmenin ve artırmanın yollarını arayıp duruyor.

Kraliyet ailesinin sıkı kurallarına uyarak yaşamak zorunda olmadığı için de artık sosyal medyanın özellikle de Instagram’ın gediklilerinden olan Meghan yaptığı bir paylaşım yüzünden yine linçleniyor.

Meghan Markle, hayatının "en zor yedi yılını" geçirdiğini ima etmesinin ardından büyük bir tepkiyle karşı karşıya. İki çocuk annesi, 44 yaşındaki multi milyoner, bu açıklamaları hafta sonu Instagram üzerinden, Aslan burcuyla bağlantılı astroloji temalı içerikleri yeniden paylaşarak yaptı.

25 Nisan'ı sembolik bir dönüm noktası olarak işaretleyen paylaşımları, 2018'de kendisi gibi multi milyoner olan 41 yaşındaki Prens Harry ile evlendikten sonraki deneyimlerini yansıtıyor gibi görünüyor.

Çocukları Prens Archie (altı yaşında) ve Prenses Lilibet (dört yaşında) ile birlikte Kaliforniya'da 29 milyon dolar değerinde bir malikanede yaşayan çift, "mahremiyetlerini korumak" için kraliyet ailesi rollerinden uzaklaştıklarından beri Netflix ve Spotify gibi şirketlerle yüz milyonlarca dolarlık içerik anlaşması yaptı.

Markle'ın paylaştığı gönderilerden biri, Aslan burcu insanlarının "25 Nisan'da hayatlarının en zor yedi yılını sonlandırdığını" öne sürerken, bir diğeri duygusal gerilim ve özgüven eksikliği dönemini tanımladı.

Birinde şu başlık yer alıyordu: "Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları, hayatlarının en zorlu yedi yılını 25 Nisan'da sonlandırıyor."

Bir diğer mesajda ise şöyle deniyordu: "Gerçekte kim olduğunuz ve çevrenizdeki dünyanın sizi görmeye istekli olduğu şey arasındaki gerilim, bunu yaşamamış insanlara açıklamak zor olacak şekilde yorucu oldu. Özgüveniniz, hak etmediği darbeler aldı. Yaratıcı yönünüzü, ilgi odağınızı, değerinizi sorguladınız. 25 Nisan'da baskı kalkıyor. Savaşmadan sadece var olma alanına kavuşuyorsunuz."

Paylaşımlara gelen tepkilere aşina bir kaynak "Güçlü bir tepki oldu ve birçok kişi Meghan'ın yorumlarını, mevcut yaşam tarzı göz önüne alındığında tamamen gerçeklikten kopuk olarak yorumladı.” derken kendi takipçileri dahi Meghan’a ağza alınmayacak yorumlar yaptı.

Ünlü düşes böylece internet trollerinin hedefi oldu. Üstelik bu tür paylaşımlarının tepkiye neden olacağını gayet iyi bilmesine rağmen… Meghan daha önce de "Şimdiye kadar, 10 yıldır, her gün, 10 yıldır zorbalığa ve saldırıya maruz kaldım. Ve tüm dünyada en çok trollenen kişi bendim." demişti.

Meghan Markle'ın yorumları yaşadığı lüks içindeki hayata bakılınca hiç inandırıcı bulunmuyor ve sürekli olarak kraliyet ailesi tarafından eziyet gördüğünü söylemesi ve mutsuz edildiğini iddia etmesi artık sempatiden çok antipati topluyor.