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Somer Sivrioğlu'ndan MasterChef yarışmacısı Tunahan'a veda: Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk

#Somer Sivrioğlu#Tunahan Ak#Masterchef Türkiye

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, jürisi olduğu MasterChef Türkiye'ye veda eden Tunahan için sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

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16 yarışmacının Türkiye'nin yeni MAsterChef'i olmak için ter döktüğü MasterChef Türkiye'ye son olarak Tunahan Ak veda etmişti.

Yarışmanın en genç isimlerinden Tunahan, veda konuşması ile stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Şeflerden Somer Sivrioğlu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla Tunahan'a veda etti.

"Her zaman öğretmiyoruz, bazen de öğreniyoruz, öyle güzel ve doğru şeyler söyledi ki Tunahan vedasında. "Hayatı, zamanında yeterince ciddiye aldığımda ve uçmak istediğimde hep kanatlarımı kırmaya çalıştılar. O yüzden de, ben bu maskeyi kendim değil, toplumun baskısıyla oluşturdum diyebilirim. Bu kendine güvenmenin de benim sorunum fakat, bu benim kendime empoze ettiğim bir şey değildi, bu bulunduğum çağdan ve toplumdan kaynaklı olan bir şeydi. Ben, buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum. Lütfen, bu ülkenin gençlerine şans versinler ve o şans verildiğinde neler yapabileceklerini izlesinler."
Bu ülkenin güzel gençlerine çok daha umutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcu olsun.

Heeee Tunahan, kocaman bir heeeee. Yolun açık, yüzün güleç olsun mayhoş çocuk."

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#Somer Sivrioğlu#Tunahan Ak#Masterchef Türkiye