Somer Sivrioğlu Abu Dabi, Danilo Zanna Dubai yolcusu

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Toskana’dan Türkiye’ye gelerek ekranların en sevilen İtalyan şefi olan Danilo Zanna’nın, Filo D’olio isimli biri İstanbul, biri de İzmir’de olmak üzere iki restoranı var. Zanna, şimdi Dubai’ye giderek, yeni bir restoran açmak için kolları sıvadı. Yatırımcılarla görüşen ve yer bakan İtalyan şef, Filo D’olio’nun bir şubesini mi oraya götürecek ya da marka olan kendi adını mı kullanacak henüz belli değil.





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Okumak için gittiği Avustralya’da açtığı restoranlarıyla yıldızlaşan Somer Sivrioğlu da “ MasterChef ” programı için Türkiye’ye gelmişti. Sivrioğlu’nun Sidney’de Efendy ve Anason isimli iki popüler restoranı var. Ünlü şef, Efendy’sinin İstanbul şubesini önümüzdeki günlerde Levent’te açacak. Bunun hazırlıkları sürerken Sivrioğlu, gelen teklif üzerine Abu Dabi’ye gitti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkentinde kendine yer bakan ünlü şef, büyük ihtimalle İstanbul’un ardından Efendy’nin üçüncü şubesini orada açacak.

Türk markasına Paris’te büyük ilgi

Beliz Mercan, Zeynep Aslan Gündoğdu ve Merve Aslan Yıldız tarafından kurulan ve sade şıklığın iddialı markalarından olan LOL, yeni tasarımlarını geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nda tanıttı.

“Emily in Paris” dizisiyle tanınan Ashley Park’tan Lena Perminova, Elsa Hosk, Avril Lavigne ve dünyanın en ünlü influencer’larına kadar birçok ismin radarına giren marka, Paris Moda Haftası’nda büyük sükse yaptı. Ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni, Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve Hollandalı fenomen Negin Mirsalehi, LOL’un tasarımlarını çok beğenerek, ortakları tebrik etti.

Levisto’ya arkadaş geldi

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, soyadının hakkını vermeye devam ediyor. 1995-2000 yılları arasında Binicilik Milli Takımı’nda yer alan ve üç kez Türkiye Şampiyonu, bir kez de Balkan Şampiyonu olan Sipahi, atı Levisto ile spora geri dönmüştü.

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Geçtiğimiz hafta antrenörü, milli sporcu İzzet Aboresi ile Hollanda’ya giden Aslı Sipahi, ahırına bir at daha ekledi. Açık artırmadan dünyanın en iyi yarış atlarından olan Cornet Obolensky’nin tayını satın alan cemiyetin ünlü ismi, yeni tayıyla koşmak için sabırsızlanıyor.

‘Ayna’ların ustası Trabzon’da

Aynaları eserlerinde kullanma konusunda alanındaki en usta isimler arasından gösterilen İran asıllı Amerikalı sanatçı Shirin Abedinirad, Kolektif “Yansıma” sergisiyle Trabzon’da. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki Mina’nın Çocukları projesi kapsamında 11 Mart’a kadar gezilebilecek Kolektif “Yansıma”da, Mina’nın Çocukları projesine özel üretilmiş eserler sergileniyor.

Serginin açılışı, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Beril Başaran, Mina’nın Çocukları adına proje yöneticisi Revşan Sancar, serginin küratörü Ayça Okay ve sanatçı Shirin Abendirinad’ın katılımıyla Kızlar Manastırı’nda gerçekleştirildi.

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