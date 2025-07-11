Som altından heykeli bile yapılmıştı... Artık kim inanır efsane güzelliğine!

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Her zaman genç ve güzel görünmek isteyen bu ünlülerin yapmaya çalıştığı sadece geçip giden zamanın özellikle yüzlerinde yarattığı izleri silmek değil.

Pek çoğu bazen meslekleri gereği hızlı bir hayat sürmek zorunda hissediyor kendini. Hele bir de gece hayatının çok çekici gelen o akıntısına kapıldıklarında vaktinden önce yıpranabiliyorlar.

Bu yüzden de birçoğu avuç dolusu para harcayıp hem zamanın hem de hızlı hayatın izlerini silmeye çalışıyor. Bunu yapmadıkları zaman ortaya çıkan görüntü ise hayranları açısından biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen bir top model sergiledi.

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ONA 'YAŞAYAN EFSANE' DİYORLAR

Elbette artık 51 yaşına geldiği için zamanın görünümünde bazı izler bırakması doğal. Ama hayranlarının çok iyi bildiği gibi bu ünlünün tek sorunu bu değil.

Özetlemek gerekirse bir yandan geçip giden yıllar diğer yandan da hızlı hayatı onu erkenden çökertti.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, "moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen Kate Moss.

Artık eskisi kadar sık podyuma çıkmasa da hala top modeller listesinde yer alan Kate Moss, bir süredir kızı Lila Moss ile birlikte İspanya'da tatil yapıyor.

İkiliye, ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş da eşlik ediyor.

Kate Moss, kariyerinin ilk yıllarında duru güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Elbette artık 50'li yaşlarına geldiği için o güzelliğin yerinde yeller esmesi normal. Ama birçok yoruma göre vaktinden önce çöktü ünlü model.





ÜNLÜ TÜRK FOTOĞRAFÇI DA TATİL EKİBİNDE

Kate Moss, kızı Lila ve Alaş, geçtiğimiz gün de plajda görüntülendi. Siyah bikini üstü ve kot şort giyen Moss, oldukça neşeli bir görüntü sergiledi.

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Kızı ve Mert Alaş'la şakalaşan Moss ile ilgili bir başka ayrıntı daha vardı dikkat çeken.

Moss, yıllardır sürdürdüğü hızlı hayat nedeniyle kelimenin tam anlamıyla çökmüştü. Elbette yaşının da görüntüsünde etkisi var ama yine de "efsane model" olarak anılan Moss'un doğal haliyle görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Aslına bakılırsa Kate Moss'un bu görüntüsü bundan iki yıl önce de tartışma konusu olmuş ve masaya yatırılmıştı.

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BİR YANDA HIZLI HAYAT, BİR YANDA KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

O dönemde yapılan yorumlara göre Moss'un vaktinden önce çökmüş görüntüsünün ardında sıkı bir tütün ürünü kullanıcısı olmasının büyük etkisi var.

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Bir de bilenler bilir... Moss, daha birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en ünlü parti kızıydı. Ardı ardına katıldığı ve günün ilk ışıklarına kadar süren partiler de onun fiziksel görünümünü etkiledi.

Oysa Kate Moss, daha birkaç yıl önce hayat tarzını tamamen değiştirdiğini söylemişti. Geceleri erken yattığını hatta yoga yapmaya başladığını anlatmıştı. Ama belli ki uzun yıllar sürdürdüğü hayatının alışkanlıkları onun peşini bir türlü bırakmadı.

Bir dönem hem mesleğiyle hem de dur durak bilmeyen gece hayatıyla gündemin ilk sıralarında yer alırdı Kate Moss. Sık sık değiştirdiği sevgilileriyle partiden partiye gezer; objektiflere ilginç görüntüler sergilerdi.

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DAHA SAKİN YAŞADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Moss, bundan üç yıl önce bir röportajda geçmişin tam tersine bir hayat sürdürdüğünü anlatmıştı. Çok fazla alkol aldığı için yakınları tarafından "tank" diye adlandırılan Moss, Elle dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili bazı alışkanlıkları değiştirdiğini söylemişti.

Kate Moss, dergiye verdiği röportajda geceleri evde oturduğunu, 11'de yatıncaya kadar da TV'de dizi izlediğini anlattı. Moss, sabah da 8 civarı kalktığını belirtti.

Ünlü model, eğer gecede 8 saat uyumazsa ertesi gün kendini çok halsiz hissettiğini de sözlerine ekledi. Moss, sabah kalkınca hemen yoga yaptığını anlattı. Stresle baş etmekte yoganın çok faydasını gördüğünü de anlattı Moss.

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14 YAŞINDA HAVAALANINDA KEŞFEDİLDİ

Kate Moss, 14 yaşından beri moda dünyasının içinde. New York'taki JFK Havaalanı'nda keşfedilen Moss, o dönemde moda dünyasına kelimenin tam anlamıyla yıldırım gibi giriş yapmıştı.

Son dönemlerde "moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak adlandırılan Moss, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyuma çıktı.

Moss, sadece mesleğiyle değil özel yaşamıyla da hep gündemde kaldı. En çok ilgi çeken romantik ilişkisini Johnny Depp ile yaşadı.





Müzisyen Pete Doherty ile yaşadığı ilişki sırasında özel hayatında da çılgınlığın doruk noktasına ulaştı.





Moss, bir başka müzisyen Jamie Hince ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.





Moss bir süre kendisinden yaşça genç fotoğrafçı Nikolai von Bismarck ile birlikteydi. Fakat çiftin ilişkisi bir süre önce sona erdi.





Moss'un yönetmen Jefferson Hack ile ilişkisinden Lila Moss adında bir kızı bulunuyor. Lila da annesi gibi moda dünyasına adım attı. Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie de modellik kariyeri yapıyor. Kate kızının destekçisi. Ama üvey kardeşiyle arası çok da iyi değil.





SOM ALTINDAN HEYKELİ YAPILDI

Moss'un bir hayranı olan heykel sanatçısı Marc Quinn, ünlü modelin som altından bir heykelini yaptı. Moss'u 'Günümüzün Afrodit'i" olarak nitelendiren Quinn'in imzasını taşıyan bu heykel British Museum'da sergileniyordu.

Moss'u yoga yaparken gösteren Siren adlı heykel 50 kilo ağırlığında. O dönemde değerinin de 2.6 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Moss, bir başka sanatçı Lucien Freud'un bir tablosuna da esin kaynağı olmuştu.

Kate Moss bundan birkaç yıl önce de uyurken çekilen bir dizi videosunun satışıyla gündeme geldi Ünlü modelin uyurken ya da uyur gibi yaparken poz verdiği bir video, bir hayır kuruluşu yararına 17 bin dolara satılmıştı.