Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında, nereli? Solmaz Çiros hakkında bilgiler

Solmaz Çiros ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Evlilik programına katılması ile tanınan Solmaz Çiros son dönemde katıldığı Kuaförüm Sensin’de aldığı kilolar ile çok konuşulmuştu. İzmir Tepecikli olan Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi.

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti. Aynı programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros, 10 kilo aldığı açıklamıştı.