Solmaz Çiros kimdir? Armağan Çağlayan’ın programını terk etmesiyle gündem oldu

Solmaz Çiros hem değişimi hem de dansıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. "Birazdan Armağan Çağlayan'ın program konuğuyum, oraya gidiyorum." sözleriyle programa konuk olacağını duyuran Solmaz Çiroz, kısa bir süre sonra programı terk ettiğini duyurdu.

"Kimse kusura bakmasın, Armağan Çağlayan programına davet etti. Ben de kabul ettim. Armağan Çağlayan'a merhaba demek istedim. İnanır mısınız çok zoruma gitti, kafasını bile kaldırmaya tenezzül etmedi. Mikrofonu taktırlar ben hala bir selam bekliyorum. Koskoca televizyon programlarına çıkıyorum ve çok güzel ağırlıyorlardı. Ben oraya sorgu masasına gelmedim. Kendine öyle bir strateji yaratmaya çalıştı. Orayı resmen bir sorgu odası yapmışsınız ve kendinizi memur gibi hissediyorsunuz. Sorguda gibi hissettirdi, beni beğenmedi galiba. Çok kırıldım. Yüzyılın Seda Sayan'ı Demet Akalın'ı, Alişan'ı ve Lerzan Mutlu'su bana bu şekilde davranmadı. Bana suçluymuşum gibi davranmalarını garipsedim, çok kırıcı bir durum. Mikrofonu çıkardım ve ben böyle devam edemem dedim. Bana suçluymuşum gibi davranmalarını garipsedim. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Kendisine başarılar diliyorum."

SOLMAZ ÇİROZ KİMDİR?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiroz, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiroz’un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı. Çeşitli mekanlarda sahne alan Solmaz Çiroz, katıldığı bir programda ayrıca güzellik merkezi açtığını belirtti.

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