Sol Yanım'ın Asena'sı Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında?

Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur.Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.



2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür. 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu'dan 2011 yılında ayrılan Defne Samyeli'nin Deren ve Derin ismin iki kızı var.



ASENA KARAKTERİ HAKKINDA



Asena, aslında içine doğduğu hayatın koşullarını değiştirmeyi genç yaşta kafasına koymuş, mütevazı evi, ailesi ve ortamından güzelliği ve aklını kullanarak sıyrılmış kadınlardan biri. Gecekondu mahallesinden modelliğe, oradan da kendine daha layık olduğunu düşündüğü sosyoekonomik bir yaşama adım atmış.