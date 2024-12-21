Büyük aşkından kalbi kırık ayrılmıştı... Sol yanı boş kalmadı

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Herkese nasip olmayacak bir şekilde, ayrılmalarının üzerinden tam 17 yıl geçtikten sonra o büyük aşkı yeniden karşısına çıktı. Belli ki onun da duyguları daha ölmemişti.

Bu kez başardılar ve evlenip yarım kalan hayallerini gerçeğe dönüştürdüler. Eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla kocaman bir aile oldular.

Ama görüp görecekleri mutlu evlilik bu kadarmış... Sadece iki yıl sonra yollarını belki de bu kez bir daha bir araya gelmemek üzere ayırdılar.. İkisi de kendi hayatlarına gitti.

İşte bu öykünün kahramanlarından biri geçtiğimiz günlerde çıktığı alışveriş turunda yanında kocasından daha uzun boylu, daha genç ve yakışıklı biriyle objektiflere takıldı. Tabii ki onu adım adım takip eden paparazzi ordusu başta olmak üzere herkesin dikkatini çekti.

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BU KEZ YANINDA KOCASI DEĞİL YENİ KORUMASI VAR

Bu anlattığımız öykünün kahramanları bir zamanlar Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck...

İki yıl önce evlenen ünlü çiftin yolun sonuna geldiğini, yuvalarının dağıldığını artık herkes biliyor. Hem Affleck hem de Lopez birbirleri olmadan yeni birer hayat kurdular kendilerine.

Ben Affleck, sık sık eski eşi Jennifer Garner ve ondan dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte görüntüleniyor. Zaten, Lopez ile evlilikleri sarsıntıya girdiği dönemde eski karısının çocuklarıyla yaşadığı eve yakın bir yerde kiraya çıkmıştı. Sık sık da sokaklarda kameralara takılıyor Affleck.

Jennifer Lopez cephesinde de benzer bir durum söz konusu.. O da zaman zaman çıktığı alışveriş turlarında objektiflere takılıyor.

Yine aynısı oldu. 55 yaşındaki yıldız her zamanki günlük şıklığı içinde Brentwood'da görüntülendi. Bu kez yalnız değildi. Ama yanında Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri de yoktu.

Lopez'in yanında uzun boylu, kaslı fiziksel yapısıyla dikkat çeken, genç ve yakışıklı bir adam vardı. Elbette daha yeni boşanan ve özel hayatı merak konusu olan Lopez'in yanındaki bu adam herkesin dikkatini çekti.

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Koruması, Jennifer Lopez'in otomobilden inişi sırasında da kapıyı açarak ona yardımcı oldu.





HAKLARINDA SÖYLENTİLER VARDI

Gittiği hiçbir yerde Lopez'i yalnız bırakmayan bu genç adam ünlü yıldızın yeni koruması...

Yakışıklı, sarışın koruma alışveriş turunda da Lopez'in yanından ayrılmadı. Otomobilden inmesine yardım etti, aldığı ürünlerin poşetini taşıdı, yürürken de onunla sohbet etti.

Bu arada Lopez ile korumasının yakınlığı bir süredir magazin kulislerinde konuşulan konulardan biri. İleri sürülenlere göre JLo, her ne kadar boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmadıysa da bu yeni korumasıyla aralarında dikkat çeken bir samimiyet söz konusu...

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Hatta Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, Lopez'in şu anda kimseyle flört etmediğini ama yine de hayattan keyif almaya çalıştığını anlattı.

Aynı kaynak bu konuda biraz daha iddialı sözler de sarf etti: "Jennifer kendini güvende hissettiği bir ortamda.. Ayrıca korumasının ona çekici gelmediğini de söyleyemeyiz" dedi.

Jennifer Lopez, daha kısa bir süre önce aynı sokaklarda dördüncü kocası Ben Affleck ile birlikte görüntülenirdi. Ama evliliği bittikten sonra belli ki artık onu korumasıyla sık sık göreceğiz.

ÜNLÜ MODEL KORUMASINA AŞIK OLDU

Jennifer Lopez ile yeni koruması hakkındaki samimiyet söylentilerinin doğru olup olmadığı henüz net değil. Ama eğer romantik bir ilişki gelişirse bu hiç sürpriz olmaz. Lopez de korumasıyla aşk yaşayan ilk ünlü olmaz... Bundan yıllar önce top model Heidi Klum, koruması Martin Kristen'e gönlünü kaptırmıştı. İkili arasındaki ilişki bir buçuk yıl sürdü. Hatta Klum'un eski kocası Seal, ünlü modelin kendisini korumasıyla aldattığını bile ileri sürmüştü.

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Lopez'in yeni koruması, uzun boyu ve yakışıklığı fiziğiyle Hollywood yıldızlarını aratmayacak bir görüntü sergiliyor. Zaten haklarında ortaya atılan "fazla samimiyet" söylentilerinin kaynağı da bu.

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Hani bazı insanlar vardır eşleri ya da sevgililerinin hep sağ ya da sol yanlarında yürümesini isterler... Belli ki Lopez de onlardan biri... Kırmızı halıda ya da sokakta çekilen fotoğraflarına bakıldığında eski kocası Ben Affleck'i genellikle sol tarafına aldığı dikkat çekiyor. Sokakta yürürken hep Affleck'in olduğu yerde bu kez koruması vardı.





ONCA YIL SONRA MURATLARINA ERDİLER... AMA KISA SÜRDÜ

İlk kez nişanlanıp ayrılmalarının üzerinden 17 yıl geçtikten sonra Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yeniden bir araya gelip bu kez evlendiler.

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Ancak evlilikleri sadece iki yıl sürdü. Dışarıdan bakıldığında bile kolay olmadığı görülen bir şekilde boşanma kararı aldılar.

Boşanmaya rağmen çift, birbirlerinin hayatından tamamen çıkmama konusunda kararlı. Bu yüzden de zaman zaman her ikisinin de önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte görüntüleniyorlar.

Hatta geçtiğimiz aylarda çok şaşırtan bir gelişme bile yaşandı bu konuda..

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HEP BİRBİRLERİNİN HAYATINDA OLACAKLAR

Jennifer Lopez'in kız kardeşi Lynda Lopez; Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Violet'ı okuduğu Harvard Üniversitesi'nde ziyaret etti. Hatta onunla çektiği bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Birkaç gün önce de daha ilginç bir buluşma yaşandı. Ben Affleck, Jennifer Lopez ve Jennifer Garner bir araya geldiler. Amaçları da çocuklarını desteklemekti.

Garner ile Affleck'in üç çocuğundan ortancası olan 15 yaşındaki Fin ile Jennifer Lopez'in Marc Anthony ile ortak ikizlerinden 16 yaşındaki Emme'nin rol aldığı bir tiyatro gösterisini izlediler.

Son bir not daha artık anne ve babalarının evliliği bitmiş olsa da Affleck ile Lopez'in yaşları birbirine yakın olan çocukları arasındaki arkadaşlık ilişkisi de sürüyor.