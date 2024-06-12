Sokakta yürürken tanışan ünlü çift 7 ayda boşanıyor... Karım uygunsuz davranışlar gösterdi!

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Onlar düğünlerinden tam 14 yıl önce sokakta yürürken tanıştılar. Buna vesile olan da birinin gezdirdiği cins köpeğiydi. Arkadaş oldular ve yıllarca da öyle kaldılar. Sonra da aniden nişanlanıp fazla vakit geçirmeden evlendiler.

Ama herkes onları daha cicim aylarında zannederken yani sadece 7 ay sonra çiftin boşanacağı haberi duyuldu.

Tanışma ve evlilik öyküleri pek örneğine rastlanmayacak türden olan bu ünlü çift, gösteri dünyasının genellikle skandallarla anılan ailesi olan Cyruslar'ın babası Billy Ray Cyrus.

62 yaşındaki ünlü müzisyen bundan 7 ay önce 34 yaşındaki Avustralyalı meslektaşı Firerose ile sosyal medyadan da gösterişli bir şekilde duyurduğu bir törenle evlenmişti.

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UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

O paylaşımlarda her ikisi de birbirlerine olan aşklarını ve verdikleri hayat boyu birlikte kalma sözünü romantik cümleler eşliğinde dile getirmişti. Fakat Billy Ray Cryus ile Firerose evliliği sadece 7 ay sürdü. Kısacık zaman birlikte ayakta tuttukları yuvaları şimdi dağılmak üzere.

Daha en mutlu günlerini yaşaması gereken yeni evli çiftin bu ani boşanma kararı ise şaşkınlık yarattı. TMZ adlı internet sitesi Billy Ray Cyrus ile Firerose'un boşanma davası dosyasındaki iddiaları ele geçirdi.

Buna göre davayı Billy Ray Cyrus açtı. Boşanma gerekçesi olarak şiddetli geçimsizlik gösterilse de dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Ünlü country müzisyeni yedi ay önce evlendiği karısı Firerose'un "evlilik içinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunu" ileri sürdü.

MAYIS AYINDAN BERİ AYRILAR

Bütün bunlara ek olarak Billy Ray Cyrus, evliliğinin sahtekarlıkla yapıldığını iddia edip iptalini talep ediyor.

Belgelere göre çift, 22 Mayıs 2024'ten bu yana evlilik birliğini devam ettirmiyor.

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Bu arada E! News tarafından ele geçirilen mahkeme belgelerine göre Billy Ray Cyrus, karısının dolandırıcılığa dayanarak evliliğe rıza gösterdiğini ama evlilik bağına girmediğini ileri sürdü.

Billy Ray Cyrus, boşanmak istediği Firerose ile aynı evde kalmak bile istemiyor. Bunun yerine on gün süreyle karısının 500 dolara kadar olan konaklama masraflarını karşılamaya hazır. Sonrasında da Tennessee'de kendine uygun bir ev bulduğunda ayda 5 bin dolar ödemeyi kabul ediyor.

YILLAR ÖNCE SOKAKTA TANIŞTILAR

Boşanmaları böylesine bir arap saçına dönüşen Billy Ray Crus ile Firerose, evlenmelerinden yıllar önce sokakta tanışmışlardı. O sırada Firerose Broadway'de bir sçemeye katılmıştı. Billy Ray ise cins köpeğini gezdiyordu.

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Kelly Clarkson'ın proramına konuk olduğu sırada Firerose, Cyrus'ın köpeğinin çok güzel olduğunu ve o sayede tanıştıklarını anlattı.

Aradan geçen süre boyunca arkadaş olan ikili geçtiğimiz yılın ekim ayında evlendi. Ünlü çift, mutlu haberi de sosyal medya sayfalarında paylaştıkları fotoğraf ve duygu dolu metinler eşliğinde duyurdu.

Cyrus ve Firerose, ortak paylaşımlarında evlendikleri günün tarihi olan 10-10-2023'ü not düştü. Ardından da "Bu tarih daima ruhlarımızın kutsal evlilik bağıyla birleştiği en güzel gün olacak" satırlarını ekledi.

O zamanlar mutluluktan ayakları yerden kesilen çift düğünlerini de "hayal edebilecekleri en kusursuz ruhani aşk kutlaması" olarak nitelendirdi.

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ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE MUTSUZ SONLA BİTTİ

Billy Ray Cyrus, ilk evliliğini 1986 ile 91 arasında Cindy Smith ile yaptı.

Ardından 1993'den 2022'ye kadar evli kaldığı Tish Cyrus ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Noah Cyrus, Miley Cyrus, Brandi Cyrus, Trace Cyrus, Braison Cyrus adında çocukları dünyaya geldi.

Bu şekilde Cyrus'ın ın üçüncü evliliği de mutsuz sonla noktalanıyor.

Billy Ray Cyrus'ın eski eşi Tish de bir süre önce Dominic Purcell ile evlendi.

Tish ile Billy Ray'in kızları Noah ise annesinin evlendiği Purcell ile ondan önce sevgili oldukları iddiasıyla gündemi sarsmıştı.