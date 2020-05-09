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Haber GiriÅŸ: 09.05.2020 - 15:50,Son GÃ¼ncelleme:

Sokakta makyaj

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Sokakta makyaj
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SokaÄŸa Ã¶nlemsiz Ã§Ä±ktÄ±. Bir kenarda oturup makyaj tazeledi.

Pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esi olarak tanÄ±nan Madonna'nÄ±n 23 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Lourdes Leon, New York'ta arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Sokakta makyaj

Rengarenk giysisiyle dikkat Ã§eken Lourdes Leon'un maske takmamasÄ± dikkat Ã§ekti.

Sokakta makyaj

Sokakta arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte oturan genÃ§ kÄ±z, bir ara etrafÄ±na bakÄ±narak dudak makyajÄ±nÄ± tazeledi.

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Sokakta makyaj

FotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark eden Lourdes Leon, Ã¶nce tepkisiz kaldÄ±, ardÄ±ndan da fotoÄŸrafÃ§Ä±lara gÃ¼lÃ¼msedi.

Sokakta makyaj

Lourdes Leon'un annesi Madonna, Madame X adÄ±nÄ± verdiÄŸi dÃ¼nya turnesi sÄ±rasÄ±nda Covid-19'aa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± antikor testinin de bu durumu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Sokakta makyaj

Madonna, geÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda turnesi kapsamÄ±ndaki bazÄ± konserlerini hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek iptal etmiÅŸti.

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