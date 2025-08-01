Sokaklarda perişan halde, ağlayarak geziyordu… Babasına üzüldü sandılar gerçek başka çıktı

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Ama o da kendi durumundaki birçok ünlü çocuğu gibi yaşamak için çalışmasına gerek olmasa da şansını eğlence dünyasında denemeye karar verdi.

Michael Jackson’ın üç çocuğundan ortanca olanı ve tek kızı Paris Jackson tıpkı diğer iki kardeşi gibi çocukluğunu gözlerden uzakta, kimseler fotoğrafını bile çekemeden geçirmişti.

Dünyanın ilk kez babasının cenazesinde, 11 yaşındayken yüzünü gördüğü Paris Jackson uzun bir süredir hem modellik yapıyor hem de babası gibi müziğe gönül vermiş durumda ve şansını sahnelerde de deniyor.

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Doğar doğmaz ünlenen ve büyüyüp dikkat çekici güzellikte bir genç kadına dönüştükçe bu ünü giderek artıran Paris Jackson geçtiğimiz haftalarda sokaklarda gözyaşı döküp hünhür hüngür ağlarken görüntülenmişti.

Perişan halde görüntülenen Paris Jackson’ın babası Michael Jackson’ın 16’ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle üzgün olduğu yorumları yapılırken ünlü model gerçeği kendi açıkladı.

Efsane şarkıcının kızı Mail gazetesinin sokaklarda ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşması ve “Paris Jackson babasının ölüm yıl dönümünde gözü yaşlı” diye yorum yapması üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.

“O gördükleriniz ayrılık acısının göz yaşları, babamla bir ilgisi yok. Uydurmayın” diyerek Daily Mail’e sert bir cevap veren Paris Jackson nişanlısı Justin Long’dan ayrıldığını böylece açıklamış oldu.

Paris Jackson ve ünlü müzik prodüktörü Justin Long 2022’den beri birlikteydiler ve Aralık 2024’te de nişanlanmışlardı.

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Gençliğinin ilk dönemlerinde alkol ve uyuşturucu batağına düşen Paris Jackson daha sonra bu alışkanlıklarından kurtulmuş, geçenlerde de bu başarısının 5’inci yılını kutlamıştı.

Paris Jackson’ın Justin Long’la olan ilişkisi de onu ruhen ve bedenen daha sağlıklı hale getirmişti.

Ünlü model aşk pozlarını paylaşıp nişanlısına "Son yıllarda seninle yaşamak tarifsiz bir kasırga gibiydi ve tüm bunları birlikte yapabileceğim senden daha mükemmel birini hayal edemezdim. Senin olmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum” diye sesleniyordu.

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Birlikte oldukça mutlu görünen ve evlilik yolunda ilerleyen çiftin neden ayrıldığı ise henüz bir muamma…