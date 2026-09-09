Sokağa pijamayla çıkıyor, perişan hali sevenlerini üzüyordu… Efsane oyuncu 4 yıl sonra böyle ortaya çıktı

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Uzun yıllar boyunca taşıdığı büyük şöhret ise ona pek iyi gelmedi. Gençlik yıllarından beri sürdürdüğü yaşantı, sahip olduğu kötü alışkanlıklar ve çalkantılı yaşantısı bir zamanlar onu yıldız yapan görüntüsünü elinden alacaktı…

Hollywood’un efsane ismi Nick Nolte dört yıldan sonra dün ilk kez kırmızı halıya çıktı, rol aldığı yeni film Company’nin Venedik Film Festivali'nde yapılan galasına katıldı.

Bu, 85 yaşındaki Nick Nolte’nin yıllar sonra kırmızı halıda verdiği ilk görüntü oldu. Usta oyuncu yıllardır kesmediği saçları ve uzun sakallarıyla yine eski günlerinden uzak bir görüntü sergiledi.

Casey Affleck'in yönettiği "Company" filmi şubat ayında vizyona giren "Crime 101"den sonra Nick Nolte’nin bu yılki ikinci film rolü oldu.

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Efsane aktör en son Ekim 2022'de 31. Philadelphia Film Festivali'nde, daha önceki adı "Rittenhouse Square" olan "The Golden Voice" filminin dünya prömiyerinde kırmızı halıya çıkmıştı.

Sinemaya geri dönmekle kalmayıp yeniden kırmızı halıya çıkan ve festivallere katılmaya başlayan Nick Nolte hayranlarını sevindirirken ilerleyen yaşında rolüne nasıl hazırlandığını festivalde katıldığı basın toplantısında anlattı.

Nolte yeni filmi için "Her şey hazırlık ve harcanan zamanla ilgili. Hikâyeyi alıyorsunuz ve ardından hazırlanmaya başlıyorsunuz. Şanslıysanız, hazırlık sürecinizin zamanlaması çekim takvimiyle örtüşüyor ve normalde ortaya çıkarıp çıkaramayacağınızdan emin olmadığınız o anları yakalıyorsunuz." dedi.

1992 yılında People dergisi tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilen Nick Nolte, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor ve nadiren halka açık yerlerde görülüyor.

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Oyuncu en son 2025 yılında Malibu’da, eski dostu, ünlü oyuncu Josh Brolin ile birlikte görülmüştü.

Nick Nolte, gençlik yıllarında başlayan alkol bağımlılığı nedeniyle hem kariyerinde hem de özel hayatında sorunlar yaşamıştı.

Seçtiği hayat tarız yüzünden dış görünüşü de olumsuz etkilenen ünlü isim yaşadığı Malibu sokaklarında pijamasıyla görüntülenmeye başlamış, Hollywood yıldızının bu bakımsız hali, sevenlerini üzmüştü.

Bir dönem çok kilo alan sonra da baston kullandığı görülen Nick Nolte’yi sokağa her adım attığında dağınık saçları, çöken yüzü ve özensiz giysileriyle görenler onun bir dönem Hollywood’un en beğenilen aktörlerinden biri olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu.

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Geçirdiği bu zor yılların ardından setlere geri dönen ve geçen yıl Crime 101 setinde görüntülenen Nick Nolte koyu gri bir ceket ve pantolon ile düğmeli kömür rengi bir üst giymiş olarak bir yemek alanında otururken görüldü. Oscar adayı yıldız oyuncu son zamanlardaki endişe verici perişan halinden uzakta, saçları geriye taranmış bir şekilde oldukça şık ve yaşına göre de dinç ve sağlıklı görünüyordu.

2000'li yılların başında bir havalimanında, alkol yüzünden kendinden geçip yerde uyurken çekilen görüntülerinin ardından rehabilitasyona girmişti. O günden sonra hayatını düzene sokmaya çalışsa da Nick Nolte’nin yıllar süren hızlı hayatı ve kötü alışkanlıklarının izi ünlü oyuncunun üzerinden silinmedi.

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Nick Nolte 70'lerde milyonları ekran başına toplayan Zengin ve Yoksul adlı diziyle şöhrete kavuşmuştu. Daha sonra televizyondan sinemaya transfer olan yıldız isim kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı ve ünü tüm dünyaya yayıldı.