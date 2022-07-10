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Şöhretle 2000'li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

#Ünlülerin Değişimleri#Estetikli Ünlüler#Hilal Cebeci
Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

'Köylü Kızı' şarkısı ile hafızalara kazınmıştı, görenler tanımakta zorlandı.

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2000'li yılların başında çıkardığı 'Köylü Kızı'  albümü ve Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan şarkıcı Hilal Cebeci sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Cebeci'nin kalınlaşan dudakları, değişen saç rengi ve yüz hatları dikkatlerden kaçmadı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Beste de modaya uydu

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

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Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

Görenler tanımadı

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

Fransız askısı yaptırdı

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

'Nolur bana dua edin'

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

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Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

Göz kapaklarını aldırdı
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İşte yeni halim!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

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Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

14 kez bıçak altına yattı

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Rekor Deniz'in

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

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Modayı Seda başlattı

57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı.

Şöhretle 2000li yılların başında tanışmıştı... Son halini görenler tanıyamadı

 Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi. Seda Sayan o anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

 

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#Ünlülerin Değişimleri#Estetikli Ünlüler#Hilal Cebeci

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