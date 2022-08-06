Şöhretin zirvesindeyken evlenip Londra'ya yerleşmişti... Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi!

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2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenerek İngiltere’ye yerleşen eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi. Tatilini Bodrum’da geçiren 43 yaşındaki Kayacı, dün kızı Maya ile deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Hayli neşeli olduğu gözlenen Kayacı, gün içinde sık sık denize girdi. Yanında yardımcıları da bulunan eski manken, sudan çıktıktan sonra şezlonguna uzanıp güneş banyosu yaptı.



TÜRKİYE’DE EVLERİ VAR



Uzun yıllardır Londra’da yaşayan Aysun Kayacı ve bir bankada yönetici olarak çalışan eşinin Türkiye’de bir evleri olduğu, tatile geldiklerinde bu evde kaldıkları ve görüntülenmemek için de popüler mekânlara gitmedikleri öğrenildi.

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Saç rengini koyulaştıran Aysun Kayacı, Bodrum’da denize girerken görüntülendi.Aysun Kayacı, 2008’de sunuculuk yaptığı “Haydi Gel Bizimle Ol” adlı programda “Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, ‘dağdaki çobanla’ benim oyum eşit mesela?” demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Bu sözleri nedeniyle Kayacı hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştu.