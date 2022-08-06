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Şöhretin zirvesindeyken evlenip Londra'ya yerleşmişti... Aysun Kayacı Bodrum'da görüntülendi!

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#Aysun Kayacı#Efe Kapancı#Maya Kapancı
Şöhretin zirvesindeyken evlenip Londraya yerleşmişti... Aysun Kayacı Bodrumda görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:44

Şöhretinin zirvesindeyken evlenip Londra’ya yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Aysun Kayacı, tatilini geçirdiği Bodrum’da görüntülendi. Eski manken, kızıyla birlikte deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

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2012’de bankacı Efe Kapancı ile evlenerek İngiltere’ye yerleşen eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı yıllar sonra görüntülendi. Tatilini Bodrum’da geçiren 43 yaşındaki Kayacı, dün kızı Maya ile deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Şöhretin zirvesindeyken evlenip Londraya yerleşmişti... Aysun Kayacı Bodrumda görüntülendi

Hayli neşeli olduğu gözlenen Kayacı, gün içinde sık sık denize girdi. Yanında yardımcıları da bulunan eski manken, sudan çıktıktan sonra şezlonguna uzanıp güneş banyosu yaptı.

TÜRKİYE’DE EVLERİ VAR

Uzun yıllardır Londra’da yaşayan Aysun Kayacı ve bir bankada yönetici olarak çalışan eşinin Türkiye’de bir evleri olduğu, tatile geldiklerinde bu evde kaldıkları ve görüntülenmemek için de popüler mekânlara gitmedikleri öğrenildi.

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Şöhretin zirvesindeyken evlenip Londraya yerleşmişti... Aysun Kayacı Bodrumda görüntülendi

Saç rengini koyulaştıran Aysun Kayacı, Bodrum’da denize girerken görüntülendi.

Aysun Kayacı, 2008’de sunuculuk yaptığı “Haydi Gel Bizimle Ol” adlı programda “Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, ‘dağdaki çobanla’ benim oyum eşit mesela?” demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Bu sözleri nedeniyle Kayacı hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştu.

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#Aysun Kayacı#Efe Kapancı#Maya Kapancı

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