Şöhretin ve servetin içine doğdu… Ailesi ona gümüş tepsi sunmadı… ‘Her şeyi çalışarak kazan kızım’

Aslında dışarıdan bakınca onun da oyunculuk dünyasına anne babası sayesinde kolayca girdiği düşünülebilir. Hatta bu konuda diğer meslektaşlarından daha şanslı olduğunu kendisi de reddetmiyor.

Ancak annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell tarafından katı kurallarla büyütülen ünlü oyuncu Kate Hudson bu sayede “her şeyi kazanmayı öğrendim” diyor ve ailesinin sahip olduğu imkanların ona “hiçbiri size ait değil” diyerek sunulduğunu söylüyor.

Ünlü oyuncu zaten ebeveynlerinin şöhretine asla güvenmemeye kararlıydı ve kendi söylediğine göre başlangıçta insanların onların ebeveynleri olduğunu bilmesini bile istemiyordu.

Kate Hudson, Hollywood ayrıcalığıyla büyümeyi ve ebeveynleri Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın ona asla buna hak sahibiymiş gibi hissettirmemelerini nasıl sağladıklarını verdiği röportajda anlattı.

46 yaşındaki oyuncunun biyolojik babası, 1976'dan 1982'ye kadar annesi Goldie Hawn (80) ile evli olan müzisyen Bill Hudson (76). Bill ve Hawn'ın ayrıca 49 yaşında Oliver adında bir oğlu var. Kate ve Oliver Hudson kardeşler esas olarak Hawn ve 43 yıllık partneri Russell (74) tarafından büyütüldü; oyuncu, Russell'ı kamuoyunda öz babası olarak bildiğini defalarca tekrarladı.

Bir yayına konuk olan Kate Hudson, Hawn ve Russell'ın kendisini nasıl ayakları yere basan bir şekilde yetiştirdiğini ve her fırsatı kendi başına kazanması gerektiği konusunda ne kadar "ısrarcı" olduklarını anlattı.

"Size gerçekten dürüst olacağım, Los Angeles'ta büyüdüm ve orada her şeyi veren ebeveynleri olan çocukların rahat bir hayat sürdüğünü gördüm. Benim ebeveynlerim ise tam tersiydi. Sanırım bunun nedeni, çok küçükken bizi Colorado'ya taşımaları ve Los Angeles’tan ayrılmamızdı”

"Açıkçası ayrıcalıklı çocuklardık" diye itirafta bulunan Kate Hudson "Ama bence ebeveynlerim, bunların hiçbirinin bize ait olmadığı, bunları hak etmediğimiz, yaşadığımız gibi bir hayata sahip olmak için kendimizin kazanması gerektiği konusunda çok ısrarcıydılar. Aynı çalışma ahlakına sahip olmadığımız sürece, bu asla bize sunulmayacaktı." dedi.

Çocukluğunun ve ergenliğinin büyük bir bölümünü Colorado'da geçirdikten sonra, Hudson, Santa Monica'daki seçkin Crossroads Sanat ve Bilim Okulu'na gittiği Los Angeles'a döndüğünde göz açıcı bir deneyim yaşadığını hatırladı.

"Bence okulda, Los Angeles'taki özel bir okul ortamında büyüdüğünüzde, etrafınıza bakıyorsunuz ve 'Vay canına' diyorsunuz," dedi. "Ailemin ne kadar ısrarcı olduğuna bakarak ayrıcalığın farkındaydım, değil mi?"

Yıldız oyuncu ailesinin yaklaşımı ile bazı sınıf arkadaşlarının aldığı gösterişli hediyeler arasındaki zıtlıktan çok etkilendiğini hatırladı.

"Büyüyorsunuz ve çocukların araba aldığını görüyorsunuz. Biz de o çocuklardık ve ayrıcalıklıydık ama ‘Vay canına, ebeveynlerinin onlara yeni bir araba aldığına inanamıyorum' diyorduk. Ailem bizi tam tersi şekilde, kendilerinin yetiştirildiği gibi yetiştirdi."

Hudson ve Oliver, sonunda ebeveynlerinin izinden giderek oyunculuk kariyerine yöneldiler. Ancak Hudson, ebeveynlerinin mesajını erken yaşta içselleştirdiğini ve Hollywood'da kendi yolunu çizmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kate Hudson oyunculuk kariyerine başladığında kimse ailesini bilsin istemiyordu. Bu yüzden de annesi Goldie Hawn ya da üvey babası Kurt Russell’ın soyadını taşımadığı için kendini şanslı hissetmişti.

Kate Hudson, ebeveynlerinin ona aşıladığı çalışma ahlakının zor olduğunu, ancak bunun kendi şartlarında başarılı olma ve mesleğine odaklanma azmini beslediğini açıkladı.

"Bunu gerçekten yapmak istiyorsanız, gerçekten oyunculuk yapmak istiyorsanız, disiplinli olmanız gerektiği bize adeta zorla öğretildi. Ve ben bunu çok sevdim ve o kadar çok yapmak istedim ki, çok çok çok disiplinliydim, ki bence gençken çocuklar bunu pek sevmez. Sürekli bir şeyler yaptığınız için havalı biri olarak görülmezsiniz, bilirsiniz. Çok aktifsiniz ve sürekli bir şeyler yapıyorsunuz."

Geçtiğimiz ay Hudson, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan 2025 yapımı biyografik müzikal drama "Song Sung Blue"daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar adaylığı aldı. Hudson, 2000 yapımı komedi drama "Almost Famous"taki çıkışının ardından ilk kez 2001 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti.