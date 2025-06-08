Şöhretin bedelini çok ağır ödemiş... Babam olacak yaşta birinden tacizin her türlüsünü gördüm

Haberin Devamı

Elbette o zamanlarda kendilerini henüz piyasaya kabul ettiremedikleri için hayalleri yarım kalmasın diye seslerini çıkarmaz birçoğu.

Ama aradan yıllar geçtikten sonra o kabus gibi tecrübelerini artık saklayamaz hale gelirler.

Yine de bazıları net isim vermekten kaçınır. Sadece yaşadıklarını ve onların üzerinde bıraktığı izleri anlatır.

OYNADIĞI YAPIMDA CEHENNEMİ YAŞADI

Tıpkı rol aldığı One Tree Hill adlı yapımla ünlenen Sophia Bush gibi.

Şu anda 42 yaşında olan oyuncu, katıldığı bir sohbet programında yıllar önce adını vermediği bir dizinin setinde tacize uğradığını anlattı.

Sophia Bush, Reclaming with Monica Lewinsky adlı podcast yayınına katıldığı geçtiğimiz gün. Orada da görev aldığı bir TV dizisinde "babası olabilecek yaşta birinin tacizine uğradığını" itiraf etti.

Haberin Devamı

Bush üstelik de tacizin her türlüsünü göğüslemek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

Oyuncu, bütün bunların hangi yapımda başına geldiğini ya da kendisini taciz eden kişinin adını açıklamadı.

Ama anlattıklarından bu korkunç deneyimi, şöhrete ulaştığı One Tree Hill adlı diziden sonra kamera karşısına geçtiği Chicago P.D'de yaşadığı yorumları yapıldı.

NE KONUŞABİLDİ NE YAPIMDAN AYRILABİLDİ

Sophia Bush "One Tree Hill'den sonra çok iyi bir yerdeydim... Bir sonraki tecrübem için hazırdım" diye anlatmaya başladı.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevdiğim bir komediydi. CBS kanalı için yaptık. Onun ardından da hayallerimdeki diğer şovda çalışmaya başladım. İşte orada da bambaşka bir travma yaşadım" diye ekledi.

Bush o dönemde babası olabilecek yaşta birinin bitip tükenmeyen tacizlerine maruz kaldığını anlattı.

Bütün bu yaşadıklarına rağmen tacize uğradığı yapımdan ayrılamadığını sözlerine ekledi Sophia Bush. Bunun için 2017 yılına kadar beklemesi gerekti.

Haberin Devamı

TELEFON EDİP ÖZÜR DİLEDİLER

Bush söz konusu yapımdan ayrıldıktan birkaç ay sonra Hollywood'un bütün kirli çamaşırlarının gözler önüne serildiği #metoo hareketi başladı.

Tam da itirafların ardı ardına geldiği dönemde Sophia Bush'u tacize uğradığı TV dizisinin yapımcılarından biri aradı.

Oyuncuya "Yaptıklarımız ve yapmadıklarımız için özür diliyoruz" dediler.

Hatta #metoo hareketinden şirket olarak yara almadan kurtuldukları için şanslı olduklarını bile söylediler.

Sophia Bush onunla aynı fikirde değildi elbette. Söz konusu yapımcıya, uğradığı taciz yüzünden tedavi gördüğünü ve kendisine travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulduğunu da anlattı.

Haberin Devamı

'TACİZİN HER TÜRLÜSÜNÜ GÖRDÜM'

Programın sunucusu Monica Lewinsky, Bush'a "İsmini vermediğiniz bu babanız olabilecek yaştaki adamla ilişkiniz romantik miydi yoksa profesyonel mi? sorusunu yöneltti.

Bush da yaşadıklarını "İlişkimiz profesyoneldi... Ayrıca her türlü tacize uğradım" diyerek yanıtladı.

Oyuncu, bir cehennemde gibi hissettiğini ve kurdeşen döktüğünü de söyledi.

Bu yaşadıkları Sophia Bush'un hayata bakışını ve insanlarla ilişkilerini de değiştirdi söylediğine göre...

"İnsanları seven dışa dönüm biriydim. Ama yaşadıklarımdan sonra öyle büyük bir endişeye kapıldım ki evden dışarı nadiren çıkabilecek hale geldim. Artık insanlarla daha fazla konuşamıyordum" sözleriyle anlattı.

Haberin Devamı

'SAVAŞA HAZIR ŞEKİLDE İŞE GİTMEYE BAŞLADIM'

Her ne kadar kariyerini sürdürüyor olsa da söylediğine göre Sophia Bush, Grey's Anatomy adlı yapımla mesleğine döndüğünde artık set ortamında yabancı insanlarla konuşamıyor, onların yüzüne bakamıyordu.

Bugün artık eskisine göre çok daha rahat hissetse de kendisini yine de sete giderken sanki bir savaşa gidiyor gibi hazırlık yaptığını anlattı Bush.

"Her zaman savaşa hazır bir şekilde işe gitmek zorunda olduğum için, kaburgalarıma dirsek atılmaması için nerede duracağımı veya dokunulmamak için bir sahneyi nasıl engelleyeceğimi öğrenmem gerekiyordu. Çok yorucuydu." diye ekledi.