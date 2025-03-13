Şöhreti de serveti de derdine derman değil... Yanında ona 'annem' diye sarılacak bir evladı bile yok... Artık ona 'yedi kat eller' bakıyor

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Büyük olasılıkla gençlik yıllarında, sağlıkları yerindeyken bütün bunların keyfini sonuna kadar çıkarıyorlar.

Yıllar ilerleyip de yaşlandıklarında, eski sağlıklarını yitirdiklerinde bu ünlülerin bazıları madalyonun karanlık yüzüyle karşılaşıyor.

Yanında değilse bile yakınlarında bir ailesi ya da çocukları, torunları olanlar yine şanslı.

Ama bazıları sahip oldukları bütün dünyevi servete rağmen işte bu konuda yoksul kalıyor. Hayatlarının sonbaharını sadece maaş ödeyerek yanlarında kalan kişilerle geçiriyorlar.

BU YAŞINDA 'YEDİ KAT ELLERİN' BAKIMINA MUHTAÇ KALDI

İşte Hollywood'un Altın Çağı'nın yıldızlarından biri olarak tanınan Shirley MacLaine de aile konusunda şanssız olan ünlülerden biri.

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Bugün 90 yaşında olan MacLaine, yıllar önce bir evlilik yapıp bir kız çocuk sahibi olmasına rağmen hayatının sonbaharında yapayalnız kaldı.

Bir dönemin ünlü oyuncusu MacLaine, sık sık çıktığı gezintilerde objektiflere takılıyor.

Belli ki sürekli evinde oturmaktan sıkılan Shirley MacLaine, geçtiğimiz günlerde Malibu'da görüntülendi.

YÜRÜRKEN BAKICISINDAN DESTEK ALDI

Yanında bakıcısı olan ünlü oyuncu, bir kafede oturup açık havanın keyfini çıkardı. Öğle yemeğini yedi, kahvesini içti. Sonra da evine götürülmek üzere otomobiline bindi.

Son derece kırılgan görünen Shirley MacLaine, bakıcısının yardımıyla zorlukla yürüdü.

Sinemanın bir değil birkaç dönemine damgasını vuran MacLaine, geçtiğimiz aylarda da ilginç bir konuyla gündeme gelmişti.

Buna göre evinde kendisiyle birlikte vakit geçirecek bir yardımcı arıyordu.

Belli ki yalnızlıktan çok sıkılan MacLaine, yanına alacağı bu kişinin özellikle de akşam saatlerinde kendisiyle sohbet etmesini, bir şeyler içmesini istiyordu.

Hatta bunu yapacak kişiye dolgun bir maaş vereceği de konuşuluyordu.

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Geçtiğimiz günlerde Malibu'da gezintiye çıktığı gün sergilenen görüntülere bakılırsa ünlü oyuncu belki de aradığı asistanı buldu.

İlk gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında olan Shirley MacLaine, bugün artık 90 yaşında. Tek kızıyla iyi geçinemediği için de hayatını bakıcıların yardımıyla sürdürmek zorunda.

ASLINDA YETİŞKİN BİR KIZI VAR

Hayatının sonbaharında yalnızlıkla mücadele eden Shirley MacLaine, bir dönem özel hayatıyla ve aşklarıyla da çok konuşuluyordu.

Tek evliliğini 1954 ile 1982 yılları arasında Steve Parker ile yapan MacLaine'in bu evlilikten Sachi adında 64 yaşında bir kızı bulunuyor.

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Kendisi gibi oyuncu olarak kariyer yapan Sachi ile Shirley MacLaine'in arası ise çok iyi değil.

İşin açıkçası anne ile kız birbirlerine yakın değiller.

Hatta Shirley MaCLaine, kızının bu konudaki iddiaları yüzünden bir dönem "Hollywood'un en kötü annesi olarak bile anılıyordu.

KIZINA PARA VERMEDİ... O DA HİZMETÇİLİK YAPMAK ZORUNDA KALDI

Kızı Sachi Parker'ın birkaç yıl önce anlattığına göre MacLaine, "para ve çocuğuna sevgi gösterme" konularında çok sert ve eski kafalı.

Parker'ın ileri sürdüğüne göre annesi ona maddi olarak destek vermediği için üniversite okurken zorlandı. Kendi okul parasını çıkarmak için hizmetçilik ve garsonluk yapmak zorunda kaldı.

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Shirley MacLaine'in kızı Sachi Parker "Annemi hayatıma katmak için her şeyi yaptım. Ama mutlu Hollywood sonu asla gerçekleşmedi" diyerek bu konudaki üzüntüsünü ifade etmişti.

Sachi, annesiyle ilişkisini 2013 yılında yayınlanan Lucky Me: My Life With – and Without – My Mom, Shirley MacLaine, a Mommie Dearest adı kitapta anlatmıştı.

MacLaine her ne kadar kızıyla yakın bir ilişki kuramamış olsa da torunlarıyla ve kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Warren Beatty ile zaman zaman görüşüyor.

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SANATLA BALE SAYESİNDE TANIŞTI

Neredeyse çocuk yaşından beri kamera karşısında olan MacLaine, 1983 yılında Terms of Endearment (Sevgi Sözcüleri) adlı filmle Oscar ödülü kazandı.

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Kariyeri boyunca bunun yarı sıra Emmy, BAFTA ve Altın Küre gibi çok sayıda saygın ödülü de koleksiyonuna kattı.

Daha küçücük bir çocukken ayak bilekleri zayıf olduğu için annesi onu baleye yönlendirdi. Üç yaşındayken bale okulunda öğrenciydi. Bu sanatı öyle sevdi ki tek bir dersi bile kaçırmadı MacLaine.

Hatta sahneye çıkacağı Cinderella oyunundan önce ayak bileğini kırmasına rağmen bale ayakkabılarının bağcıklarıyla bunu gizledi ve performansın ardından ambulans çağrıldı.

Ama büyüdükçe boyu fazla uzadığı için baleye veda etmek zorunda kaldı.

ALTIN ÇAĞIN SON DÖNEMLERİNE YETİŞTİ

Yine de sinemaya geçtiğinde bu sevgisini ve eğitimini çok kullandı.

Shirley MacLaine, Hollywood'u altın çağının son dönemine yetişti. Ardı ardına filmlerde oynadı. İlk sinema deneyimini Alfred Hitchcock'un The Trouble With Harry adlı filmiyle yaptı. Bu ona Altın Küre'de yılın yeni yıldızı ödülünü getirdi

Sonra da başarılı bir kariyer sürdürdü.

Buğulu gözleriyle döneminin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak kabul edilen Shirley MacLaine aynı zamanda bir yazar ve aktivist.

Hatta kitaplarından bazıları dilimize de çevrildi.

Orta kuşaklar, Shirley MacLaine'in Jack Nicholson, Debra Winger, Dann, DeVito gibi ünlülerle birlikte kamera karşısına geçtiği Sevgi Sözcükleri (Terms of Endearment) adlı filmi iyi hatırlar büyük olasılıkla. İşte bu filmdeki performansı MacLaine'e Oscar ödülünü getirdi. İlk gençlik yıllarında sinemaya adım atan MacLaine, altı kez de Oscar adayı oldu. Aralarında The Turning Point, Being There, Madame Sousatzka, Steel Magnolias, Postcards from the Edge, In Her Shoes, Bernie, The Secret Life of Walter Mitty, Elsa & Fred'in de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.





Shirley MacLaine, Jack Nicholson ve Debra Winger'ın da yer aldığı bir kadroyla kamera karşısına geçtiği Sevgi Sözcükleri ( Terms of Endearment) filmiyle Oscar kazandı.