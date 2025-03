Şöhreti de serveti de derdine derman değil... Yanında ona 'annem' diye sarılacak bir evladı bile yok... Artık ona 'yedi kat eller' bakıyor

Orta kuşaklar, Shirley MacLaine'in Jack Nicholson, Debra Winger, Dann, DeVito gibi ünlülerle birlikte kamera karşısına geçtiği Sevgi Sözcükleri (Terms of Endearment) adlı filmi iyi hatırlar büyük olasılıkla. İşte bu filmdeki performansı MacLaine'e Oscar ödülünü getirdi. İlk gençlik yıllarında sinemaya adım atan MacLaine, altı kez de Oscar adayı oldu. Aralarında The Turning Point, Being There, Madame Sousatzka, Steel Magnolias, Postcards from the Edge, In Her Shoes, Bernie, The Secret Life of Walter Mitty, Elsa & Fred'in de bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.