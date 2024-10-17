Şöhreti buldu aşkı kaybetti… Ünlü oyuncudan itiraf: En son ne zaman biriyle buluştum hatırlamıyorum!

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50 yaşındaki güzel yıldız Hannah Waddingham, 2020’den beri başrolünde yer aldığı ve ona birçok ödül de getiren Ted Lasso dizisinden sonra dünyaca tanınmış bir isim haline geldi.

YILLARCA ARADIĞI ŞÖHRETİ TEK DİZİYLE YAKALADI

İngiltere’nin önde gelen oyuncu, sunucu ve ekran yüzlerinden olan Hannah Waddingham, yıldız şarkıcı Tom Jones'la birlikte “The Voice UK” programına konuk jüri olarak katıldığında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerini uzun yıllardır sürdüren Hannah Waddingham büyük şöhretini Ted Lasso dizisiyle yakalamıştı

Son birkaç yıldır şöhretini, şöhretle birlikte elbette servetini de katlayarak artıran ünlü oyuncunun büyük bir derdi var…

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ŞÖHRET GELDİ AŞK "KURUDU"

Şöhretiyle ters orantılı olarak aşk hayatının “kuruduğunu” itiraf eden Hannah Waddingham, yıllardır yalnız olduğunu ve aşk yaşamayı neredeyse unuttuğunu itiraf etti.

Programda “En son ne zaman biriyle randevuya çıktığımı bile unuttum” diyerek izleyenleri gülümseten Hannah Waddingham, “Çok meşgulüm ve artık yaşım gereği biraz seçiciyim” sözlerini kullanırken aradığı ideal aşkı da tarif etmekten geri durmadı.

ARADIĞI İDEAL ERKEĞİ BÖYLE ANLATTI

Yıldız isim aradığı erkeği ve ideal ilişkiyi de “Beni kucaklayacak ve 'Seni yakaladım, makyajlı olup olmaman umurumda değil, seninle yatakta uzanmaktan, sadece basit bir tost yiyip bir bardak süt içmekten mutluluk duyarım' diyecek bir erkek istiyorum. Ve sadece sevimli, pozitif, karizmatik bir ruh olmalı” sözleriyle anlattı.

Hannah Waddingham uzun süredir bir aşk hayatının olmadığını itiraf ederken ideal bir ilişkide aradığı şeyleri de saydı

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Ekrandan müstakbel “taliplerine” seslenen Hannah Waddingham “50 yaşındayım ve 'Dostum, eğer bir adım atmayacaksan, çekil ve git. Muhteşem biri gelene kadar defol git'” dedi.

10 YILLIK İLİŞKİSİ NİKAH MASASINDAN DÖNMÜŞTÜ

Artık hayatında aşk olmadığı için kız arkadaşlarıyla eğlenmeyi ve kendisine saygı duyulan güvenli bir yerde olduğundan emin olmayı tercih ettiğini de sözlerine ekleyen Hannah Waddingham son olarak on yıllık erkek arkadaşı İtalyan iş adamı Gianluca Cugnetto’dan ayrılmıştı.

Artık evlilikten yana pek umudu olmayan ünlü oyuncu bir gün olur da evlenirse bunu bir kumsalda yapacağını ve gelinlik yerine de beyaz bikini giyeceğini söylüyor

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2015’te ayrılan çiftin bu ayrılıktan kısa bir süre önce şimdi 10 yaşında olan kızları var. Hannah Waddingham ve Gianluca Cugnetto yollarını ayırmadan önce nişanlandıkları söyleniyordu...