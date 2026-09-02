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Şöhreti beklemediği yerden gelip dünyayı sarmıştı... Hayranlarını gözü yaşlı bırakıp gitti... Gülüşü anılarda kalacak

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#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kral Charles#Jonathan Thompson
Şöhreti beklemediği yerden gelip dünyayı sarmıştı... Hayranlarını gözü yaşlı bırakıp gitti... Gülüşü anılarda kalacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:52

Dünyanın en göz önünde ailelerinden biri Mountbatten Windsor ailesi... Yani bildiğimiz İngiliz kraliyet ailesi.

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Üstelik bu aileyle uzaktan ya da yakından ilgisi olan herkesi de dünyaca tanınmasına yol açıyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek.

Daha da ötesinde İngiliz kraliyet ailesi sayesinde tanınan bu kişilerin onlarla kan bağı olmasına bile gerek kalmıyor kimi zaman.

İşte özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata veda edip Charles'ın kral olarak tahta geçtiği dönemden bu yana dikkat çeken böyle bir isim var.

Hatta 'dikkat çeken' demek belki de onun yarattığı etkiyi anlatmaya haksızlık olabilir... Durup dururken dünya çapında milyonlarla ifade edilen bir hayran kitlesi oluşturan biri bu...

Şöhreti beklemediği yerden gelip dünyayı sarmıştı... Hayranlarını gözü yaşlı bırakıp gitti... Gülüşü anılarda kalacak
YAKIŞIKLI YAVER BİR ANDA YILDIZ OLDU
İngiliz kraliyet ailesinin takipçilerinin "yakışıklı yaver" diye tanıdığı Jonathan Thompson… Ya da yakın çevresinin onu çağırdığı adıyla Johnny.

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İster üniformalı olsun ister üniformasız her koşulda yakışıklı bir görüntü sergileyen Yüzbaşı Jonathan Thompson, uzun süre 'Buckingham'daki George Clooney' diye anıldı.

Kral Charles'ın gittiği her yerde yanında yer alan yaveri gerçekten de yakışıklı görüntüsüyle göz doldurdu son birkaç yıldır.

Öyle ki bir ara yanında görülmeyince Kral Charles'ın onu kıskandığı bile söylendi.

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Şöhreti beklemediği yerden gelip dünyayı sarmıştı... Hayranlarını gözü yaşlı bırakıp gitti... Gülüşü anılarda kalacak
HAYRANLARINI ÇOK ÜZDÜ
Aslında Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığından bu yana ailenin yanında çalışan Thompson'dan gelen bir haber onu uzaktan izleyen hayranlarını çok üzdü.

Çünkü Yüzbaşı Jonathan Thomspon, görevinden emekli oluyor...

Yedi yıldır aile için çalışan Jonathan Thompson'ın bu yılın sonunda görevini bırakacağı ve yerine geçecek kişinin ise henüz belli olmadığı açıklandı.

Aslına bakılırsa çalışanları hakkında çok nadir konuşan Kral Charles bile bir sözcüsü aracılığıyla yedi yıllık desteği için Thompson'a teşekkür etti.

Kendisine gelecekteki hayatında da başarılar diledi.

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Şöhreti beklemediği yerden gelip dünyayı sarmıştı... Hayranlarını gözü yaşlı bırakıp gitti... Gülüşü anılarda kalacak
22 YILLIK ORDU MENSUBU
22 yıllık bir ordu mensubu olan Jonathan Thompson, 2018'de Kraliçe'nin korumalığı görevine getirildi. Bir yıl sonra Galler Prensi William ile o dönemde Cornwall Düşesi olan Camilla'nın yaverliğini yaptı.

2022'nin eylül ayında da Charles tahta çıkınca onun yaverliği görevine getirildi.

Johnny Thompson'ın manşetlere çıkmasının en önemli nedeni yakışıklı görüntüsü olsa da aile içinde çok sevildi ve beklenmedik dostluklar da geliştirdi.

Thompson Kral 3. Charles'ın bu unvanla kamuoyu karşısına çıktığı ilk etkinlikte de onun yanı başındaydı.

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TARİHİ ANLARIN TAM ORTASINDA YER ALDI
Bu tören yürüyüşünden bir gün sonra Başbakan Liz Truss'ı, Thompson Kral'a takdim etti.

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Charles, St. James's Sarayı'nda tarihi imzasını atarken de hemen onun yanı başındaydı. Hatta Charles'ın, sinirli hareketlerle masadaki kalemliğin kaldırılmasını istediği o anlarda da sakin bir şekilde onun isteğini yerine getirdi.

Özetle Jonathan Thompson, bir anda kendini tarihi olayların en yakın tanıklarından biri olarak buldu.

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ÜNLENİNCE EŞİNİ DEĞİŞTİRDİ
Yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken Thompson'ın medeni durumu da bir o kadar merak konusuydu.

İşte bu noktada kadın hayranlarının yüreğini burkacak bir ayrıntı var: Binbaşı 2010 yılında pazarlama müdürü olarak çalışan Caroline Thompson ile evlenmişti. Ve bu evlilikten bir oğlu vardı.

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Fakat geçen yıl Buckingham Sarayı'nın halkla ilişkiler biriminde çalışan Olivia Lewis ile evlendi. Bu yılın mayıs ayında da çiftin bir kız çocuğu dünyaya geldi.

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#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kral Charles#Jonathan Thompson

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