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Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu

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#Shannon Elizabeth#Amerikan Pastası#Doğaya Dönen Ünlüler
Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 08:14

Son zamanlarda sahip oldukları şöhrete ve dudak uçuklatan servete rağmen lüks yaşantılarından vazgeçip doğaya dönen ünlülerle sık sık karşılaşır olduk. Lüks içinde yaşadıkları dünyayı terk edip doğayla iç içe bir yaşamı seçen ünlülerin sayısı giderek artıyor.

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Göreni kıskandıran saray yavrusu gibi malikanelerini terk ederek gözlerden uzakta çiftliklere taşınan, bu yerlerde sebze meyvesini kendi yetiştirmeye başlayan, hayvanlarla birlikte doğanın içinde yaşamayı seçen çok sayıda ünlü var.

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Shannon Elizabeth Amerikan Pastası filmiyle söhret olmuş, bir dönem Hollywood'un seks sembolü olarak anılmıştı

Bunlardan biri de 90’larda ve 2000’lerin başında Hollywood’un “seks sembolü” olarak anılan, Amerikan Pastası filminin yıldızı Shannon Elizabeth. 20’li yaşlarında peş peşe rol aldığı filmlerle adeta fırtınalar estiren güzel yıldız şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor.

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O DA HOLLYWOOD'A SIRTINI DÖNDÜ AMA KENDİNİ BİR AMACA ADADI

Öte yandan Shannon Elizabeth’in hikâyesi doğal yaşama kaçan ünlülerden biraz farklı. Hollywood’a ve şöhrete sırtını dönüp uzaklara kaçanların arasına katılan Shannon Elizabeth bunu yaparken kendine farklı bir misyon da edindi.

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Yıldız oyuncu şimdi 51 yaşında ve uzun süredir Güney Afrika'da yaşıyor... Kendini hayvanlara ve özellikle de nesli tükenen gergedanlara adamış durumda

Shannon Elizabeth, hayatı boyunca duyduğu hayvan sevgisini uluslararası boyuta taşıdı ve bu süreçte hem bir amaç hem de “ruh eşini” buldu.

2001 yılında bir köpek kurtarma derneği kuran ünlü oyuncu daha fazla hayvana yardım etmek istedi ve zaman içinde derneği büyüttü

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Şöhretini daha fazla para kazanmak yerine kurduğu vakfı büyütmek için kullanan Shannon Elizabeth iç huzurunu böyle buldu

Yıldız oyuncu 2014 yılında New York'a taşındıktan sonra gergedan kaçakçılığı ve fildişi ticareti hakkında bilgi edinmeye başladıktan sonra Shannon Elizabeth Vakfı'nı kurdu. Bu süreçte, birçoğu Güney Afrikalı olan bu işle uğraşan insanlarla tanıştı.

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HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA GİTTİ

“Dedim ki, yapmam gereken şey bu. Bu hayvanların nesli bizim yaşam süremiz içinde tükenebilir ve ben bunun önüne geçmeliyim dedim. Böylece Afrika'yı keşfetmeye başladım” diyen Shannon Elizabeth vakfı için çalışıp hayvanları kurtarırken hayatının aşkını da buldu.

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Zor durumda kalan tüm hayvanlara yardım etmeye çalışan ünlü oyuncu hayatının aşkıyla da taşındığı Güney Afrika'da tanışıp evlendi

RUH EŞİNİ BÖYLE BULDU

ABD’yi bırakıp Güney Afrika’ya taşınan ünlü oyuncu burada tıpkı kendisi gibi nesli tehlikede olan hayvanlar için çalışan Simon Borchert’le tanıştı. Hayvanlara olan sevgileri ve ortak amaçları onları birbirine yakınlaştırdı.

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Aşık olup evlenen Elizabeth ve Borchert, vakfın giderlerinden tasarruf etmek için evden birlikte yaşayıp çalışıyorlar ve vakıflarının idari işlerini de birlikte yürütüyorlar.

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu
Kendisi gibi hayatını hayvanları kurtarmaya adayan Simon Borchert'le evlenen Shannon Elizabeth ruh eşini bulduğunu ve çok mutlu olduğunu söylüyor

Ünlü oyuncu kocasını anlatırken “Zor bir iş ama aynı zamanda bunu sevdiğiniz, benzer düşüncelere sahip olduğunuz, aynı hayalleri, aynı hedefleri ve arzuları paylaştığınız biriyle yapabilmek gerçekten çok güzel. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. O kesinlikle benim ruh eşim” diyor.

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GEREKİRSE ÇADIRDA KALIYORLAR

Kurtardıkları hayvanlarla birlikte vakfın koruma alanında birlikte kalan, gerekirse çadırlarda uyuyan çift doğanın kucağında yaşadıkları bu aşkla hayatlarının en büyük mutluluğuna sahip oldular.

Şöhrete sırtını döndü kendini doğal yaşama adadı… Hayatının aşkını dünyanın öbür ucunda buldu

Shannon Elizabeth artık oyunculuk yapmıyor olsa da Hollywood kariyerinde öğrendiği şeyleri yeni tutkusu için kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlarla ilgili belgeseller yöneterek vakfına destek topluyor.

Gözden KaçmasınAşkı buldu, şöhretten vazgeçti… Şimdi bir dağ kulübesinde torunlarını seviyor…Aşkı buldu, şöhretten vazgeçti… Şimdi bir dağ kulübesinde torunlarını seviyor…Haberi görüntüle
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#Shannon Elizabeth#Amerikan Pastası#Doğaya Dönen Ünlüler

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