Çocuk doğurmamak için kocasından boşanmıştı... Kocası artık yeni aşkıyla aynı çatı altında...O şimdi kıskançlıktan hasta!

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Ama olmadı... Sekiz yıllık evlilik, çok da gürültülü olmayan bir şekilde sona erdi. Bu da şaşırtıcıydı. Çünkü genellikle ünlü çiftlerin evliliği gibi boşanması da olaylı olurdu.

Onlar kapalı kapılar ardında ne yaşadılarsa yaşadılar boşanmalarını da gayet "efendice" tamamladılar.

Bir çocukları olmadığı için aralarında bu konuda da bir tartışma yaşanmadı boşanırken. İkisinin çocuğu gibi olan bir köpekleri vardı.

Onu da güzel yıldız kendisi sahiplenmiş olmasına rağmen, boşandığı eşiyle daha iyi anlaştığı için köpeğin velayetini ona bıraktı.

Ama şimdi ortada dolaşan söylentilere göre bu küçük köpek bir kıskançlık konusu haline geldi.

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ŞİMDİ YAPTIĞINA PİŞMAN OLDU

Hayranları ve konuyu başından bu yana takip edenler, eski aşıklar Sofia Vergara ile eski eşi Joe Manganiello'dan söz ettiğimizi anladı.

2015 yılında hayatlarını birleştiren çift, geçen yılın yaz aylarında ayrılık kararı aldı. Zaten fazla uzatmadan da boşandılar.

O sırada Vergara ile Manganiello arasında herhangi bir gerilim de yaşanmadı paylaşımlar konusunda.

Belki de yaşandıysa da en azından onlardan ve avukatlarından başka kimse duymadı. Boşanma sırasında Vergara, köpekleri Bubble'ı da Manganiello'ya bıraktı.

Aslında bu sevimli köpeği bir barınaktan evlat edinen 51 yaşındaki Vergara'nın ta kendisiydi. Ama birlikte geçirdikleri zaman içinde minik Bubble, 47 yaşındaki Manganiello ile daha yakın bir iletişim kurdu. Bunun sonucunda da Vergara, köpeğin mutluluğunu düşünerek onu kocasına bıraktı.

ŞİMDİ KISKANÇLIKTAN HASTA OLUYOR

Son gelen haberlere göre bu sevimli köpek Vergara için bir kıskançlık konusu oldu. Daha doğrusu OK! dergisinin iddiası bu yönde.

Sofia Vergara, aslında Bubble'ı kendi isteğiyle eski eşine bırakmasına rağmen, şimdi onun yeni sevgilisi Caitlin O'Connor'ın sevimli köpekle aynı evi paylaştığını bilmek onu rahatsız etmeye başladı.

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Söz konusu kaynak dergiye verdiği demeçte "Sofia, minik Bubble'ın, Joe Manganiello'nun sevgilisi Caitlin ile arasının iyi olduğunu duydu.

Caitlin'in, bir zamanlar kendisinin yakın olduğu bu köpeği sarılması, onun için endişelenmesi, onunla arasında bir bağ kurması Sofia'yı hasta ediyor" diye konuştu.

Başta 10 yaşındaki Cihuahua cinsi köpeği Joe Manganiello'ya sorun çıkarmadan veren Sofia Vergara belli ki işlerin bu noktaya geleceğini pek düşünmemişti.

AYNI EVE TAŞINDILAR, DURUM DEĞİŞTİ

Yine OK! dergisine konuşan kaynaklara göre Manganiello ile 34 yaşındaki O'Connor aynı eve taşındıktan sonra Vergara'nın duyguları da farklı bir yöne gitti.

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Bu arada hatırlatalım Manganiello ile O'Connor, geçen yılın eylül ayından itibaren romantik bir ilişki yaşıyorlar. Hatta konuşulanlara göre Manganiello, Vergara ile boşanmasına neden olan çocuk sahibi olma hayalini de genç sevgilisiyle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Her iki tarafa da yakın kaynaklara göre Joe Manganiello, yeni sevgilisiyle kurduğu hayattan gayet memnun. Taze aşıklar yakında bir bebek sahibi olmayı da ciddi ciddi planlıyorlar. Hatta daha şimdiden doğacak bebeğe isim seçmeye bile başladılar.

ÇOCUK DOĞURMAMAK İÇİN BOŞANMAYI SEÇMİŞTİ

Hatırlatmak gerekirse, Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boşanma nedeni bir süre gizli kalmış ve bu konuda çok fazla söylenti ortada dolaşmıştı.

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Sonunda bu yılın ocak ayında Vergara, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda ayrılma nedenlerinin "çocuk" olduğunu açıklamıştı.

Anlattığına göre daha önce çocuk sahibi olmayan Manganiello'nun hayali kendi canından, kanından bir bebekti.

Oysa artık 50 yaşını geride bırakan ve çok genç yaşta yaptığı evliliğinden yetişkin bir oğlu olan Vergara'nın ise böyle bir isteği yoktu.

Güzel yıldız, ileri yaşta anneliğin bebeğe de haksızlık olacağını söyleyip "Artık benim için anne değil büyükanne olma zamanı" diye konuşmuştu. Sofia Vergara, geç yaşta evlat sahibi olanlara saygı duyduğunu ama kendisinin böyle bir adım atmak istemediğini belirtmişti.