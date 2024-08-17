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'Çocuk doğurma' meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem!

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#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Caitlin O'connor
Çocuk doğurma meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 09:01

'Kocam benden yapamayacağım bir şey istedi..." İşte bu sözler, artık evlilikleri yıkılmış olan ünlü çift arasında aylardır bitmek bilmeyen bir "çocuk" atışmasını gündeme taşımıştı. Eski çiftin bu konuda uzaktan uzağa birbirlerine gönderme yapması da bitmiş değil henüz... Görünüşe göre de bu konu daha uzun süre kapanmayacak.

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Konunun meraklıları Sofia Vergara ile eski eşi Joe Manganiello arasında sürüp giden bir çeşit söz düellosundan söz ettiğimizi anladı zaten.

Yedi yılı evlilik olmak üzere dokuz yıllık birlikteliklerini geçen yıl bitiren, bu yıl da resmen boşanan çiftin artık yeni sevgilileriyle başka hayatları var.

Ama aralarındaki bu çocuk konusu bir türlü bitmiyor.

Çocuk doğurma meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem


Vergara, artık büyükanne olma zamanı geldiğini, bu yüzden çocuk doğurmak istemediğini söylemişti.  

Boşanmanın ardından 51 yaşındaki Vergara El Pais'e verdiği röportajda "Kocam benden yapamayacağım bir şey istedi" diyerek Manganiello'nun bir çocuk hayali kurduğunu açıkladı.

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"Ama benim zaten yetişkin bir oğlum var. Artık onun çocuğunu sevme zamanım geldi" diyerek de bu konudaki görüş farkının ayrılığı tetiklediğini anlattı.

Ondan aylar sonra Joe Manganiello ise eski karısı Vergara'nın bu sözlerinin doğru olmadığını savundu.

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Manganiello ise eski karısına çocuk yüzünden herhangi bir baskı yapmadığını savundu. Orta yaş bunalımına girmiş gibi yansıtılmaktan rahatsız olduğunu söyledi.

Manganiello,  "Herkes benim çocuk yüzünden Sofia'ya baskı yaptığımı sanıyor, durum böyle yansıtıldı. Ama bu doğru değil. Çocuk konusunu Sofia ile ilişkimizin başında konuşmuştuk zaten" diye yanıt verdi.

İşte Manganiello'nun bu sözlerine eski eşi Vergara'dan tepki geldi.

Şu sıralar ortopedik cerrah Justin Saliman ile bir gönül ilişkisi yaşayan Vergara, eski kocasının sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Variety'ye konuşan Sofia Vergara, eski eşinin bu açıklamasının "kesinlikle doğru olmadığını" söyledi.

Ardından da şunları ekledi: " Sonuçta gerçekten söylediği şeyin bu olup olmadığını asla bilemezsiniz." 

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Vergara'nın hayat felsegesi 'Fazla düşünme... Yaşamaya devam et'. Aksi halde fazla düşünmenin depresyonu getireceğine inanıyor güzel yıldız. 

Kimi zaman söylemediği sözlerin basında sanki kendi ağzından çıkmış gibi yansıtıldığını hatırlattı Vergara. Bu konuda da mutlu olmak için uyguladığı hayat felsefesini gündeme getirdi güzel oyuncu: Çok fazla düşünme!

Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle Hollywood'un en çok kazanan yıldızları arasında yer alan Sofia Vergara "Kafasındaki düşüncelere kendini çok fazla kaptırırsa insan depresyona girer, felç olur. Ben her zaman aktif kalırım. Ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey. Hayatımıza devam etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu şekilde de eski kocasının söylediği sözlerin doğru olmadığını ama oturup bu konuyu fazlaca düşünmeye niyeti olmadığını da ifade etti.

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Çocuk doğurma meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem

Yedi yıllık evlilikle birlikte dokuz yıl birlikte olan Vergara ve Manganiello'nun ayrılık açıklaması magazin gündeminde büyük yankı yarattı. 

Aslına bakılırsa Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boşanması ilk duyulduğu andan itibaren kamuoyunun büyük ilgisini çekti.

Önceleri ikisi de ortak  ve sakin bir açıklama yaptı. Sessizliği bozan ilk kişi ise Vergara oldu. El Pais'ye verdiği röportajda Manganiello'nun kendisinden genç ve çocuksuz olduğunu söyleyip "Benden bir çocuk istedi" diye konuştu.

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Artık 50'li yaşlarında olduğunu ve menopoz vaktinin geldiğini hatırlatan Vergara, bu kadar ileri yaşta anne olmanın bebeğe de haksızlık olduğunu savundu.

Henüz 19 yaşındayken oğlu Manolo'yu dünyaya getirdiğini hatırlattı Vergara. Artık kendisi için şu an 32 yaşına gelen oğlunun çocuğunu yani torununu sevme zamanı geldiğini de belirtti. 

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Manganiello'ya göre ayrılık nedeni eski eşiyle birbirlerinden uzaklaşmaları. Ona göre 'ilişkilerde bazen böyle şeyler oluyor.' 

Manganiello ise kısa süre öncesine kadar bu konuda hiç konuşmadı. Fakat birkaç hafta önce bir dergiye verdiği röportajda eski karısının sözlerini yalanladı.

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"Çocuk konusu her şeyin bitmesinin nedeni değildi. Ayrılığın nedeni, iki kişinin birbirinden uzaklaşmasıydı. Bazen bu olur" diye konuştu.

Joe Manganiello, bu konuyu Vergara ile ilişkilerinin ilk bir buçuk yılında bir aile kurmaya yani çocuk  sahili olmaya çalıştıklarını da hatırlattı röportajda.

Fakat kendisinin orta yaş krizine girip bir kadına kendi sağlığı için olumsuzluk getirecek şekilde 'bir çocuk doğur' diye baskı yapacak biri olmadığını savundu.

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Çocuk doğurma meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem

Vergara, bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte. Mesleğindeki başarısıyla tanınan Saliman tam da Vergara'nın hayalindeki sevgili... Güzel yıldız boşanmanın ardından kendisi gibi boşanmış ve çocuklu bir sevgili istediğini söylemişti. Görünüşe göre aradığını da tam olarak buldu. Saliman'ın eski evliliğinden iki tane çocuğu bulunuyor.

Çocuk doğurma meselesi giderek büyüyor... Eski kocam doğru söylemiyor... Ama bunu düşünüp depresyona giremem


Joe Manganiello ise Caitlin O'Connor ile birlikte. İlişkinin başında herkes "Joe artık istediği çocuğa kavuşabilir" yorumunu yapmıştı. Fakat çifte yakın kaynaklar, her ne kadar çocuk konusunun konuşulduğunu ama Manganiello'nun genç meslektaşıyla sadece bunun için birlikte olmadığını ileri sürüyor.

 

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#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Caitlin O'connor

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