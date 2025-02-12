Hangi erkekle yan yana görülse herkes sevgilisi sanıyor... Ama onun tek hayali artık torun sevmek!

Haberin Devamı

Yıllar içinde bir yandan kariyerini geliştirirken diğer yandan da ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlunu büyüttü. Hatta artık onunla iş ortağı bile oldu.

İkinci kocasından boşanırken "Çocuk doğurmak için yaşım geçti. Artık torun sevme zamanım geldi" dese de oğlu bu konuda kendisine yardımcı olmuyor belli ki.

Ama onun hayatına bakarsak... İlerleyen yaşına rağmen daha birkaç hafta önce yeni bir aşk söylentisinin merkezindeydi.

YILLAR GEÇİYOR O HİÇ DEĞİŞMİYOR

Büyük olasılıkla anladınız Sofia Vergara'dan söz ettiğimizi...

52 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Vergara, gerçekten de Hollywood'un yıllara meydan okuyan ünlülerinden

biri.

Haberin Devamı

Hatta sanki yıllar onun için tersine işliyor desek yeridir...

Çünkü değişen sadece yaşını ifade eden rakam. Fiziksel görüntüsü ise hep aynı kalıyor.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu boşanma davasını açtı: Aşksız evlilik sonunda bitiyor Haberi görüntüle

GENÇ YAŞTA DOĞURDU KENDİ BAŞINA BÜYÜTTÜ

İlk evliliğini lise aşkı ile çok genç yaşta yapan ve 20 yaşına bile gelmeden anne olan Vergara, oğlu Manolo'yu da çoktan büyüttü.

Ülkesi Kolombiya'dan ABD'ye o sırada küçücük olan oğluyla göç eden Vergara, kariyerini inşa ederken onu da büyüttü. Manolo artık 33 yaşında.

Biraz annesinin güzelliğinden biraz babasının gençliğinden izler taşıyan Manolo ile Vergara ortak bir yiyecek içecek işine bile girdiler.

ARTIK ÇOCUK DOĞURMAK DEĞİL TORUN SEVMEK İSTEDİ

Vergara, ikinci kocası Joe Manganiello'dan boşanırken "O benden çocuk istedi. Ama ben artık çocuk doğuracak yaşı geçtim, torun sevme zamanım geldi" dese de oğlunun henüz böyle bir niyeti yok gibi görünüyor.

Dİğer yandan Manolo Gonzalez her ne kadar bir yandan yiyecek içecek dünyasında iş yapıyor olsa da annesi sayesinde gösteri dünyasına yabancı olmasa da özel hayatını büyük bir gizlilik içinde yaşıyor.



Bugüne kadar onu sevgilisiyle gören olmadı. Hatta bir sevgilisi olup olmadığı bile bilinmiyor.

Haberin Devamı

'BENDEN EĞLENCELİ BİR BÜYÜKANNE OLUR'

Vergara, aslında verdiği röportajlarda sık sık büyükanne olma konusunu gündeme getiriyor... Hatta People dergisine konuşurken "Benden eğlenceli bir babaanne olur" diye dedi.

Hatta günün birinde oğlunun bir bebeği olduğunda kendisine "Abuela" diye seslenmesini de istiyor. Bu kelimenin Vergara'nın ana dili olan İspanyolca'da "büyükanne" anlamına geldiğini de hatırlatalım.

ŞİMDİLİK MİNİK KÖPEĞİNE BAKIYOR

Şimdilik sadece oğlunun minik köpeğine zaman zaman bakarak bu konudaki özlemini gideriyor anlattığına göre: "Manolo bazen köpeğini bara bırakıyor. Hafta sonları bende kalıyor" diye konuştu bu konuda.

Haberin Devamı

Sofia Vergara oğlu Manolo'yu dünyaya getirdiğinde henüz 19 yaşındaydı.

Her ne kadar "Daha olgun ve anneliğe daha hazır hissettiğim bir dönemde anne olmayı isterdim" dese de oğluyla birlikte büyümekten de gayet mennun olduğunu gizlemiyor.

İstediği şöhrete çoktan kavuşan, mesleği sayesinde servet sahibi olan güzel bir hayat süren Vergara aşka da kalbini tam olarak kapatmış değil.

Elbette günün birinde o da olacak. Ama şimdilik en büyük hayali biricik oğlunun mürevvetini görüp ondan bir torun sahibi olmak.





Sofia Vergara, ikinci kocası Joe Manganiello'dan boşandı. Sonra ortopedik cerrah Justin Saliman ile aşk yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile gittiği yemekte görüntülendi. Tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri başladı.